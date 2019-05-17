Кто и как формирует коалицию в парламенте: инфографика

17 мая на заседании Верховной Рады фракция "Народный фронт" заявила о выходе из коалиции "Европейская Украина". С этой даты начинается 30-дневный отсчет времени, необходимый для формирования новой коалиции. Как формируется парламентская коалиция и кто имеет право в нее входить – в материале 24 канала.

Вон из коалиции

Выход "Народного фронта" из коалиции эксперты прогнозировали еще несколько дней назад. 17 мая председатель этой фракции Максим Бурбак на заседании ВРУ официально объявил о выходе политической силы из коалиции.

С парламентской трибуны он сказал, что коалиция, сформированная в 2014 году, действовала до сегодня и выполнила свои задачи. "За 5 лет этот парламент, два правительства и украинская власть в целом провели изменений больше, чем за два предыдущих десятилетия", – сказал Максим Бурбак.

Читайте также: Когда на самом деле коалиция прекратила существование

В комментарии 24 каналу политолог, глава центра "Эйдос" Виктор Таран отметил – депутаты "Народного фронта" сделали такой шаг для того, чтобы не допустить роспуск парламента.

Досрочно распустить парламент можно только если до завершения его работы остается не менее 6 месяцев. Если считать, что коалиция прекратила свою деятельность 17 мая, то 30-дневный срок, отведенный на формирование новой, истекает 17 июня. Таким образом, досрочно распустить парламент новоизбранный президент просто не сможет, ведь очередные выборы в ВРУ должны состояться 28 октября,

– добавил политолог.

Досрочные выборы откладываются

Таким нехитрым кульбитом по сути депутаты "выбили" у Владимира Зеленского право на роспуск парламента. Фактически это означает формирование новой коалиции.

На 99,9% она не будет сформирована и ВРУ останется работать в разобранном состоянии до новых выборов. Так же будет работать и Кабмин, ведь в статьях 12 и 13 Закона "О Кабинете Министров Украины" перечислено четкие основания отставки премьер-министра, однако среди них нет статьи о роспуске коалиции,

– отмечает Виктор Таран.

После роспуска старой коалиции начинается формирование новой:

Стартует этот процесс с того, что спикер объявляет начало консультаций между лидерами фракций.

Затем они определяются с графиком встреч, во время которых они будут обсуждать создание новой коалиции. Это будет происходить в присутствии и без спикера. Согласно этому графику консультации будут проходить как между всеми фракциями одновременно, так и по отдельности. К примеру, МЧП и "Батькивщина", "Народный фронт" и "Оппозиционный блок".

Переговоры продлятся 30 дней. После чего объявят о создании новой коалиции или отсутствие таковой.

Если переговоры успешные – подписывается коалиционное соглашение, где указывают основные направления деятельности коалиции. Главное условие – это соглашение должны подписать не менее 226 членов фракций, однако их может быть больше.



Процедура формирования коалиции в инфографике

Читайте также: Какие фракции войдут в новую коалицию в Верховной Раде

"Если сформируется коалиция, парламент будет работать и дальше. Если – нет, тогда проходят консультации с президентом, который принимает решение о роспуске парламента. Но, президент теряет право распускать парламент менее чем за полгода до окончания его работы", – убеждает Виктор Таран.