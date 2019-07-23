Хто може стати новим прем'єром: прогнози експертів

Посада прем'єр-міністра для України не менш важлива, ніж президента. В сучасних реаліях це має бути технократ, і мало не всемогутній перемовник, який здатен домовлятись як з міжнародними партнерами, так і з депутатами. Хто може обійняти цю важливу для країни посаду – в матеріалі 24 каналу.

Молодий технократ

Президент України вже заявив, що на посаді прем'єра його команда бачить незалежну, сильну людину з професійною освітою, яку поважають в Україні та на Заході, і яка є дійсно гуру економіки.

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За інформацією опитаних нами експертів, на Банковій ще не дійшли остаточної згоди щодо прізвища наступного прем'єра. Проте дискусії, перемовини та кастинги тривають.

Прем'єром має бути людина, комунікацію з якою сприймуть на заході як переговорника. Також він не повинен мати власних політичних амбіцій, а бачити себе винятково в економічній і технократичній іпостасі,

– вважає директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

Кого Володимир Зеленський бачить на посаді премєра, дивіться тут:

Серед відомих прізвищ

Як розповідають експерти – наразі на Банковій лунає кілька прізвищ: Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Владислав Рашкован, Олександр Данилюк та інші.

Очільника "Нафтогазу" Андрія Коболєва називають серед претендентів на посаду прем'єр-міністра. Він молодий і має досвід роботи в державній структурі. Ще один представник компанії, а саме виконавчий директор компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко, теж може стати главою уряду.

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Чималі шанси на прем'єрство у Владислава Рашкована. Він у 2014-2016 роках був заступником голови НБУ, наразі працює заступником виконавчого директора МВФ від України. Така посада, вочевидь, додає йому балів у конкурентній боротьбі за пост прем'єр-міністра.

Політичний аналітик Михайло Чаплига висловив припущення, що цю посаду обійме саме Владислав Рашкован.

Свого часу, чи не головним претендентом на прем'єрське крісло називали Олександра Данилюка. Проте, після його призначення в РНБО це малоймовірно.



Олександра Данилюка теж розглядали кандидатом на посаду прем'єра / Фото 24 каналу

Фігурує серед кандидатів на цю посаду й керівник офісу Президента України Андрій Богдан. За словами Андрія Юсова, можливо, Зеленський і хотів би його бачити на посаді прем'єра, але ризики категоричного несприйняття нашими міжнародними партнерами (МВФ, європейців, США) – доволі високі. Тому, призначення Богдана виглядає малоймовірно.

Ще не визначена кандидатура прем'єра. Як один з останніх претендентів розглядався Данилюк, але зараз вже про нього не йдеться. Пішли чутки, що хоче сам Богдан, називалось і прізвище Абрамавічуса,

– додає політолог Володимир Фесенко.

До речі: Данилюк прокоментував ймовірність стати прем'єр-міністром

Ще кілька днів тому серед кандидатів на прем'єрство лунало прізвище Святослава Вакарчука.



Ходили чутки й навколо Вакрчука-прем'єра / Фото 24 канал

Лідера "Голосу" навряд чи серйозно розглядатимуть на позицію глави уряду, але його могли б призначити, щоби хоч якось розподілити політичну відповідальність,

– зазначає Андрій Юсов.

Цілком можливо, що на посаду прем'єра пропонуватимуть поки що не дуже відоме прізвище. Приміром, це може бути хтось із молодих технократів з необхідним досвідом роботи. Передовсім, це повинна бути людина з певним бекграундом спілкування з міжнародними партнерами України.

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Щодо того – як довго новий прем'єр пропрацюватиме на своїй посаді, експерти називають рік. Такий нетривалий період роботи пов'язують із необхідністю ухвалювати швидкі та непопулярні рішення (велика приватизація, можливо, ринок землі, скасування мораторію на експорт лісу-кругляка тощо). Цілком ймовірно – через рік прем'єра дуже критикуватимуть, а для відновлення електорального балансу команда президента зможе йому подякувати і відпустити. Це дуже відповідальна місія для цієї людини.