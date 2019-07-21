Без Тимошенко: "Слуга народу" розглядає 3-4 кандидатури на посаду прем'єра

Президентська партія "Слуга народу" працює над проектом коаліційної угоди та розглядає 3-4 кандидатури на посаду прем'єр-міністра України. Цікаво, що серед претендентів немає прізвища Юлії Тимошенко.

Кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Давид Арахамія відзначив, що очільником Кабміну має стати професійна людина.

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"На прем'єра зараз є 3-4 кандидати, чого до цього не було. Юлії Тимошенко там немає і Палиці (екс-голова Одеської ОДА Ігор Палиця – 24 канал) там немає", – сказав він.

На це журналіст запропонував Арахамії кілька прізвищ політиків, які могли би очолити уряд – секретаря РНБО Олександра Данилюка, глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва та директора з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Щось типу таких людей. Це мають бути професійні люди, які вільно володіють англійською, які знають, як працює держава, але не були в якихось партіях, міжсобойчиках,

– пояснив кандидат у нардепи.



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Хто призначає прем'єр-міністра України?Верховна Рада за поданням президента. Подання про призначення прем'єра президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Голосують у Раді щодо призначення прем'єра у поіменному режимі. У разі відхилення – президент вносить нове подання про призначення на посаду.

Арахамія також не захотів називати прізвище кандидата, який може очолити Міністерство оборони.

"Я побачив, що тільки-но хтось з'являється на арені як можливий кандидат, його дуже сильно починають мочити. На біле кажуть чорне. Але це цивільна людина", – додав він.

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Кандидат у нардепи припустив, що вже після 10 серпня, після навчання, депутати новообраного парламенту розпочнуть роботу. До цього часу пройдуть усі суди та оскарження результатів виборів.

"Потрібно ще дати 10 днів на навчання. Всі наші депутати поїдуть на навчання, такий собі тімбілдінг, де ми обміняємося думками. До речі, ми б хотіли за перші два тижні ухвалити максимальну кількість законів, доки не почалися договорняки", – розповів Арахамія.

Окрім того, він зауважив, що наразі "Слуга народу" не розглядає можливість увійти в коаліцію з партією п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність". Також політсила відкидає можливість створення коаліції з тими партіями, які не визнають Росію країною-агресором.

Проте, президентська партія вже працює над проектом коаліційної угоди, який готовий на 70%.

З ким "Слуга народу" може створити коаліцію? Другий номер списку партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук розповів, що їхня політсила хоче створити однопартійну більшість у парламенті. Проте, політики не виключають можливості створення коаліції. Серед потенційних союзників – партія "Голос" Святослава Вакарчука, партія Смешка "Сила і честь".