У партії "Слуга народу" працюють над створенням коаліційної угоди

Другий номер списку партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук сказав, що їхня політсила хоче створити однопартійну більшість у парламенті. Утім, депутати не виключають можливості створення коаліції.

Стефанчук в ефірі "Радіо НВ" заявив, що якщо вони не зберуть 226 мандатів, то партія "безперечно готова утворювати коаліцію". З його слів, це може бути коаліція не навколо прізвищ, а навколо ідей. Як потенційних союзників політсила готова розглядати ті партії, які дадуть можливість визначити важливі для України речі та реалізувати їх.

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При цьому, Стефанчук не сказав напевне, з якими саме партіями можливе співробітництво, бо сам не знає, хто пройде до Верховної Ради, але назвав потенційних союзників.

Думаю, що з реальних у разі проходження, це могли би бути партія "Голос", партія Смешка. Це ті нові обличчя, нова кров, яка могла би дати якийсь імпульс для України. Але більш детально треба говорити, коли ми отримаємо якийсь результат,

– сказав він.

Чи може "Слуга народу" отримати парламентську більшість?Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", за партію "Слуга народу" готові віддати свій голос майже 50% українців. Також левова частка депутатів від цієї партії може пройти до парламенту за мажоритарними округами. А тому, сценарій з отриманням однопартійної більшості виглядає цілком правдоподібно.





Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.