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      У Вакарчука відповіли на можливе об'єднання зі "Слугою народу"

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      У Вакарчука відповіли на можливе об'єднання зі "Слугою народу"
      У Вакарчука відповіли на можливе об'єднання зі "Слугою народу" / Колаж 24 каналу

      Теоретично партія "Голос" може об'єднатися з будь-якою політичною силою, яка готова реалізовувати програму, що відповідає партії Вакарчука.

      Заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин в коментарі "Радіо свобода" зазначив, що вони точно не об'єднуватимуться з проросійськими партіями.

      Які партії-кандидати йдуть на парламентські вибори і які в них шанси – читайте у матеріалі 24 каналу

      "Практично – треба заходити в переговори, але в переговори про створення коаліції. А це відбувається тоді, коли люди віддали свій голос, проголосували на виборах і сформували новий склад ВР", – сказав Юрчишин.

      За його словами, об'єднання політичних сил не передбачне законом України, мова може йти лише про партнерство.

      Об'єднання політичних сил взагалі не передбачає українське законодавство, але формування партнерства, тобто коаліції для здійснення програм, які узгодять між собою політичні сили,
      – наголосив заступник голови партії "Голос".

      Він додав: "Це може бути одна, дві, три, скільки завгодно, скільки забажає український народ, і скільки політичних сил для себе поставлять інтереси України понад свої партійні інтереси".

      До слова, раніше глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що вони не виключають об'єднання політсили з партією "Голос" Святослава Вакарчука. За його словами, питання не у тому, з ким вони об'єднуватимуться, питання – навіщо вони це робитимуть.

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      Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія парламентських виборів.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу Святослав Вакарчук Партія Голос Верховна Рада Коаліція
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