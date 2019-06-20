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      Чи об'єднаються "Голос" та "Слуга народу" в Раді: версія Разумкова

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      Дмитро Разумков, голова партії "Слуга народу"
      Дмитро Разумков, голова партії "Слуга народу" / GettyImages

      Голова "Слуги народу" Дмитро Разумков не виключає теоретичного створення після виборів коаліції за участю його партії та "Голосу".

      Про це під час прямої лінії заявив сам Разумков, відповідаючи на питання про те, чи не буде об'єднання з "Голосом" утопією, повідомляє видання “Інтерфакс-Україна”.

      "Питання ж не у тому, з ким ти будеш об’єднуватися, питання – навіщо ти будеш це робити. Якщо ті завдання і цілі, які вони будуть ставити перед собою, співпадуть з ціннісними базисами партії "Слуга народу", то, теоретично, об’єднання можливе", – заявив Разумков.

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      Крім того, лідер "Слуги народу" так і не зміг відповісти, чи партія об'єднуватиметься з тими, хто уже був у політиці. Зокрема, у Верховній Раді України.

      "Я хотів би побачити, за кого проголосує українське суспільство. З тими, кого підтримають люди, нам буде по дорозі", – резюмував політик.

      До слова, раніше Дмитро Разумков, очільник "Слуги народу", яка, згідно з прогнозами, отримає більшість у наступному парламенті, розповів, коли буде представлено кандидатуру на пост прем’єр-міністра України. За його словами, це відбудеться лише після проведення парламентських виборів 21 липня 2019 року.

       

       

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      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Партія Голос Парламентські вибори 2019 Дмитро Разумков
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