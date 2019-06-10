Які партії проходять до Верховної Ради: свіжий рейтинг
На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
Всі зазначені політсили, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, попередньо подолали 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту.
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Зауважимо, що рейтинг складається з урахуванням відповідей тільки тих, хто вже остаточно визначився із власними фаворитами.
Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.
Які партії проходять у Раду та скільки голосів набирають?
- 48,5% проголосували б за партію "Слуга народу";
- 11,8% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя";
- 8,1% – за партію "Європейська Солідарність";
- 7,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";
- 5,6% – за партію "Голос".
У яких партій є шанси пройти до Верховної Ради: інфографіка
Які партії наразі не проходять до Верховної Ради?
- 3,8% – за партію "Сила і Честь";
- 2,9% – за Радикальну партію Олега Ляшка;
- 1,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Свобода";
- 1,8% – за партію "Громадянська позиція";
- 0,9% – за партію "Опозиційний блок",
- 0,7% – за партію "Наші";
- 0,6% – за партію "Відродження";
- 0,6% – за партію "Об’єднання "Самопоміч";
- 0,5% – за партію "Українська стратегія";
- 0,5% – за партію "Ліва опозиція";
- 0,4% – за партію "Національний корпус";
- за інші партії – загалом 3,6%.
Опитування проводилось з 26 травня по 7 червня 2019 року серед 2021 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (окрім анексованого Криму та окупованих територій Донбасу).
Статистична похибка не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.
Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.