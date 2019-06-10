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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Які партії проходять до Верховної Ради: свіжий рейтинг

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      Парламентські вибори 2019
      Парламентські вибори 2019 / Колаж 24 каналу

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

      Всі зазначені політсили, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, попередньо подолали 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту.

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      Зауважимо, що рейтинг складається з урахуванням відповідей тільки тих, хто вже остаточно визначився із власними фаворитами. 

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      Які партії проходять у Раду та скільки голосів набирають?

      • 48,5% проголосували б за партію "Слуга народу";
      • 11,8% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя";
      • 8,1% – за партію "Європейська Солідарність";
      • 7,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";
      • 5,6% – за партію "Голос".

      рейтинги партій парламентські вибори
      У яких партій є шанси пройти до Верховної Ради: інфографіка

      Які партії наразі не проходять до Верховної Ради?

      • 3,8% – за партію "Сила і Честь";
      • 2,9% – за Радикальну партію Олега Ляшка;
      • 1,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Свобода";
      • 1,8% – за партію "Громадянська позиція";
      • 0,9% – за партію "Опозиційний блок",
      • 0,7% – за партію "Наші";
      • 0,6% – за партію "Відродження";
      • 0,6% – за партію "Об’єднання "Самопоміч";
      • 0,5% – за партію "Українська стратегія";
      • 0,5% – за партію "Ліва опозиція";
      • 0,4% – за партію "Національний корпус";
      • за інші партії – загалом 3,6%.

      Опитування проводилось з 26 травня по 7 червня 2019 року серед 2021 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (окрім анексованого Криму та окупованих територій Донбасу). 

      Статистична похибка не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

      Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      партії, які вже оголосили список  кандидатів у нардепи на вибори до Верховної Ради:
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      "Батьківщина" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку
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      Теги: Новини України Новини політики Рейтинги Статистика Парламентські вибори 2019 Партія Голос Опозиційна платформа За життя Європейська солідарність ВО Батьківщина Слуга народу
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