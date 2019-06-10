Які партії проходять до Верховної Ради: свіжий рейтинг

На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Всі зазначені політсили, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, попередньо подолали 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту.

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Зауважимо, що рейтинг складається з урахуванням відповідей тільки тих, хто вже остаточно визначився із власними фаворитами.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

Які партії проходять у Раду та скільки голосів набирають?

48,5% проголосували б за партію "Слуга народу";

11,8% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя";

8,1% – за партію "Європейська Солідарність";

7,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";

5,6% – за партію "Голос".



У яких партій є шанси пройти до Верховної Ради: інфографіка

Які партії наразі не проходять до Верховної Ради?

3,8% – за партію "Сила і Честь";

2,9% – за Радикальну партію Олега Ляшка;

1,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Свобода";

1,8% – за партію "Громадянська позиція";

0,9% – за партію "Опозиційний блок",

0,7% – за партію "Наші";

0,6% – за партію "Відродження";

0,6% – за партію "Об’єднання "Самопоміч";

0,5% – за партію "Українська стратегія";

0,5% – за партію "Ліва опозиція";

0,4% – за партію "Національний корпус";

за інші партії – загалом 3,6%.

Опитування проводилось з 26 травня по 7 червня 2019 року серед 2021 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (окрім анексованого Криму та окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.