"Радикальна партія" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку
"Радикальна партія Олега Ляшка" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради. Очолив список лідер політсили Олег Ляшко.
"Радикальна партія Олега Ляшка" провела з'їзд, на якому представила першу десятку кандидатів у народні депутати.
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У першу десятку списку "Радикальна партія Олега Ляшка" увійшли:
- Олег Ляшко – лідер партії
- Віктор Галасюк – заступник лідера партії з економічної політики
- Андрій Лозовий – заступник лідера "Радикальної партії"
- Інга Маковецька – заступниця голови Чернівецької обласної ради
- Іван Савка – полковник Збройних Сил України
- Олег Говер'янов – керівник виконкому "Радикальної партії"
- Сергій Скуратовський – керівник Київської обласної організації партії
- Дмитро Лінько – військовий, учасник визволення Маріуполя
- Альона Кошелєва – членкиня партії
- Віктор Вовк – заступник лідера "Радикальної партії"
Хто увійшов до списку "Радикальної партії": інфографіка
З'їзд "Радикальної партії Олега Ляшка": дивіться фото
Джерело: 24 канал
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