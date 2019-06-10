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      "Радикальна партія" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

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      Радикальна партія Олега Ляшка - склад партії, хто увійшов до списку кандидатів
      "Радикальна партія" оголосила свій список кандидатів у народні депутати / 24 канал

      "Радикальна партія Олега Ляшка" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради. Очолив список лідер політсили Олег Ляшко.

      "Радикальна партія Олега Ляшка" провела з'їзд, на якому представила першу десятку кандидатів у народні депутати.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      У першу десятку списку "Радикальна партія Олега Ляшка" увійшли:

      1. Олег Ляшко – лідер партії
      2. Віктор Галасюк – заступник лідера партії з економічної політики
      3. Андрій Лозовий – заступник лідера "Радикальної партії"
      4. Інга Маковецька – заступниця голови Чернівецької обласної ради
      5. Іван Савка – полковник Збройних Сил України
      6. Олег Говер'янов – керівник виконкому "Радикальної партії"
      7. Сергій Скуратовський – керівник Київської обласної організації партії
      8. Дмитро Лінько – військовий, учасник визволення Маріуполя
      9. Альона Кошелєва – членкиня партії
      10. Віктор Вовк – заступник лідера "Радикальної партії"

      радикальна партія ляшка вибори
      Хто увійшов до списку "Радикальної партії": інфографіка

      З'їзд "Радикальної партії Олега Ляшка": дивіться фото

      парламентські вибори рейтинги партій
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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Олег Ляшко Радикальна партія
      Джерело: 24 канал
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