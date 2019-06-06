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      Гройсман і вибори: на яку посаду може претендувати нинішній прем’єр

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      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / Прес служба уряду

      Володимир Гройсман – політик молодий та доволі успішний. Щоправда, його чи не найдовша з усіх попередників прем’єрська кар’єра скоро завершиться. Чи зможе високопосадовець повернутись у велику політику після виборів та як його діяльність оцінюють експерти – у матеріалі 24 каналу.

      Наступник Кличка?

      Аналізуючи політичне майбутнє Володимира Гройсмана, варто сказати, що він ще молода людина, і якщо в цей виборчий цикл навіть не потрапляє, згодом у нього все одно є непогана можливість повернутись. І це навіть попри паузу, яка може виникнути у його кар’єрі найближчим часом. У нього дуже хороші показники довіри та невисокий антирейтинг у порівнянні з багатьма іншими політиками, скажімо так, його періоду – Порошенка, Яценюка. При правильному позиціонуванні та хорошій кампанії це дозволяє розраховувати на хороші результати.

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      Перспективи у Гройсмана є: згідно з дослідженнями, 15-20% українців готові його бачити прем’єр-міністром. Наразі він не викликає аж такого негативу, який пішов переважно на Порошенка. Премєру вдалось зманеврувати,
      – каже політолог Тарас Загородній.

      Володимир Гройсман, Петро Порошенко, вибори
      Антирейтинг Гройсмана не настільки високий, як у Порошенка

      На думку директора Школи відповідальної політики Андрія Юсова, прем’єр все ж братиме участь у місцевих виборах.

      Децентралізація, співпраця з місцевими громадами – одне з головних напрямків Гройсмана. На мою думку, місцеві вибори він буде "грати". Вважаю, можливі абсолютно різні контраверсійні речі. Напевне, варто вивчити питання – як би кияни сприйняли кандидатуру Гройсмана, як можливого мера Києва,
      – вважає Андрій Юсов.

      Мер-господарник

      У багатьох українців Володимир Гройсман передовсім асоціюється з тим, що свого часу він був успішним мером Вінниці. В нього залишився бекграунд міського голови, який зробив місто комфортним, зокрема, запустив прозорі офіси, реалізував реформу транспортної інфраструктури. Чи був він успішним прем’єром – окреме питання.

      Гройсман чи не найдовше пробув на посаді прем’єр-міністра. У нього не такі вже й погані показники, які більше співпадають, зокрема, з гарною економічною кон’юнктурою. Тобто економіка відновлюється, експорт зростає, економічна політика більш-менш притомна. Звісно, до нього є претензії, хоч він і став заручником того ж "Нафтогазу" й політики, яку він запроваджує,
      – додає політолог Тарас Загородній.

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      Загалом, енергії у Володимира Гройсмана вистачає. Він не буде займати таку конфронтаційну лінію щодо нової президентської вертикалі, як це робить Петро Порошенко. Вочевидь, українці зможуть побачити різні конфігурації. Викреслювати його з українського політикуму – точно ще зарано. Щоправда, шанси зайти в оновлену Раду у нього вкрай невеликі. Про що свідчать рейтинги. Так, згідно з даними соціологічної групи "Рейтинг", партія прем’єра "Українська стратегія" поки що набирає лише 1%.

      Володимир Гройсман, виборча кампанія
      Незважаючи на всі намагання, рейтинг прем'єра залишає бажати кращого

      Вирішальні дати

      У разі винесення Конституційним cудом рішення про скасування указу президента про проведення дострокових виборів, кампанія продовжується до жовтня. В такому випадку у нових та переформатованих проектів, зокрема, в "Української стратегії" Гройсмана, шанси пройти в Раду збільшуються.

      Він демонструє динаміку, але рейтинг прем’єра наразі невисокий, тобто це не перший і не другий ешелон,
      – зазначає Андрій Юсов.

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      Тож кар’єра Володимира Гройсмана багато в чому залежить від того, якими будуть вибори – достроковими чи строковими. Якщо Україна перейде в строкові вибори, вірогідніше за все, пан Гройсман залишається прем’єр-міністром як мінімум до грудня. Адже потрібен час, щоб парламент почав працювати, сформував коаліцію. У випадку проведення дострокових виборів – він залишиться в прем’єрському кріслі до осені.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Публікації Статті Володимир Гройсман Вінниця
      Джерело: 24 канал
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