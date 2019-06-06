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      Гройсман и выборы: на какую должность может претендовать нынешний премьер

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      Владимир Гройсман
      Владимир Гройсман / Пресс-служба правительства

      Владимир Гройсман – политик молодой и довольно успешный. Правда, его едва ли не самая длинная из всех предшественников премьерская карьера скоро закончится. Сможет ли чиновник вернуться в большую политику после выборов и как его деятельность оценивают эксперты – в материале 24 канала.

      Преемник Кличко?

      Анализируя политическое будущее Владимира Гройсмана, стоит сказать, что он еще молод, и если в этот избирательный цикл даже не попадет, впоследствии у него все равно есть неплохая возможность вернуться. И это даже несмотря на паузу, которая может возникнуть в его карьере в ближайшее время. У него очень хорошие показатели доверия и невысокий антирейтинг по сравнению со многими другими политиками, скажем так, его периода – Порошенко, Яценюка. При правильном позиционировании и хорошей кампании это позволяет рассчитывать на хорошие результаты.

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      Перспективы у Гройсмана есть: согласно исследованиям, 15-20% украинцев готовы его видеть премьер-министром. Сейчас он не вызывает такого уж негатива, который пошел в основном на Порошенко. Премьеру удалось сманеврировать,
      – говорит политолог Тарас Загородний.

      Володимир Гройсман, Петро Порошенко, вибори
      Антирейтинг Гройсмана не столь высок, как у Порошенко

      По мнению директора Школы ответственной политики Андрея Юсова, премьер все же будет участвовать в местных выборах.

      Децентрализация, сотрудничество с местными общинами одно из главных направлений Гройсмана. По моему мнению, местные выборы он будет "играть". Считаю, возможны совершенно разные контраверсионные вещи. Наверное, стоит изучить вопрос – как бы киевляне восприняли кандидатуру Гройсмана, как возможного мэра Киева,
      – считает Андрей Юсов.

      Мэр-хозяйственник

      У многих украинцев Владимир Гройсман прежде всего ассоциируется с тем, что в свое время он был успешным мэром Винницы. У него остался бэкграунд городского головы, который сделал город комфортным, в частности, запустил прозрачные офисы, реализовал реформу транспортной инфраструктуры. Был ли он успешным премьером – отдельный вопрос.

      Гройсман чуть ли не дольше всех пробыл на посту премьер-министра. У него не такие уж и плохие показатели, которые больше совпадают, в частности, с хорошей экономической конъюнктурой. То есть экономика восстанавливается, экспорт растет, экономическая политика более или менее в сознании. Конечно, к нему есть претензии, хоть он и стал заложником того же "Нафтогаза" и политики, которую он вводит,
      – добавляет политолог Тарас Загородний.

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      В общем, энергии у Владимира Гройсмана хватает. Он не будет занимать такую ​​конфронтационную линию по новой президентской вертикали, как это делает Петр Порошенко. Очевидно, украинцы смогут увидеть различные конфигурации. Вычеркивать его из украинского политикума – точно еще рано. Правда, шансы зайти в обновленную Раду в него крайне невелики. О чем свидетельствуют рейтинги. Да, согласно данным социологической группы "Рейтинг", партия премьера "Украинская стратегия" пока набирает лишь 1%.

      Володимир Гройсман, виборча кампанія
      Несмотря на все старания, рейтинг премьера оставляет желать лучшего

      Решающие даты

      В случае вынесения Конституционным Судом решения об отмене указа президента о проведении досрочных выборов, кампания продолжается до октября. В таком случае у новых и переформатированных проектов, в частности, в "Украинской стратегии" Гройсмана, шансы пройти в Раду увеличиваются.

      Он демонстрирует динамику, но рейтинг премьера пока невысок, то есть это не первый и не второй эшелон,
      – отмечает Андрей Юсов.

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      Поэтому карьера Владимира Гройсмана во многом зависит от того, какими будут выборы – досрочными или срочными. Если Украина перейдет в срочные выборы, вероятнее всего, господин Гройсман остается премьер-министром как минимум до декабря. Ведь нужно время, чтобы парламент начал работать, сформировал коалицию. В случае проведения досрочных выборов – он останется в премьерском кресле до осени.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Публикации Статьи Владимир Гройсман Винница
      Источник: 24 канал
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