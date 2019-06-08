Партія "Самопоміч" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку
Партія "Об’єднання "Самопоміч" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.
8 червня партія "Об’єднання "Самопоміч" провела з'їзд, на якому представила першу двадцятку кандидатів у народні депутати.
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У топ-20 списку партії "Об’єднання "Самопоміч" увійшли:
- Андрій Садовий – лідер партії та міський голова Львова.
- Ольга Квасницька – депутатка Одеської міськради Ольга Квасницька, відома у місті завдяки боротьбі з незаконними забудовами.
- Олександра Дрік – одна з найвідоміших активісток антикорупційного руху в Україні.
- Тетяна Бідняк – відома харківська волонтерка та депутатка облради.
- Оксана Сироїд – віце-спікерка парламенту.
- Віталії Федорів – ветеран АТО та підприємець із Тернополя.
- Олег Березюк – чинний нардеп, лідер парламентської фракції "Самопоміч".
- Микола Кміть – підприємець, засновник торговельної марки "Моршинська".
- Тетяна Острікова – чинна депутатка "Самопомочі".
- Ольга Бабій – віце-президентка Асоціації водоканалів України.
- Ігор Косован – проповідник, пастор.
- Роман Семенуха – народний депутат України.
- Руслан Хомич – голова Асоціації фермерів Волині.
- Олег Лаврик – народний депутат України.
- Марія Яковлева – генеральна директорка ТОВ "Укрнафтагазенерго".
- Андрій Дмитрієв – херсонський підприємець, депутат обласної ради.
- В'ячеслав Кущинський – юрист, керівник Полтавського осередку "Самопомочі".
- Любомир Зубач – народний депутат України.
- Юрій Акуленко – голова фракції "Самопоміч" у Дніпровській міській раді.
- Руслан Сидорович – народний депутат України.
Загалом у списку – 106 кандидатів. Повний список кандидатів – на сайті 2019.samopomich.ua.
Топ-20 списку партії "Об’єднання "Самопоміч"
Що відомо про партію "Об’єднання "Самопоміч"? Лідером політсили є міський голова Львова Андрій Садовий, а головою парламентської фракції – Олег Березюк. Єдиний виборчий список партії формували шляхом почергового включення до нього по одній особі з кожного робочого списку. Відтак, кожні три порядкові номери єдиного виборчого списку партії включали представника кожного робочого списку з урахуванням принципу гендерної рівності. Загальний виборчий список партія виставила на публічне обговорення та передала для перевірки антикорупційним громадським організаціям. 80% списку партії – це будуть нові обличчя для українського парламенту. До речі, 4 червня "Об’єднання "Самопоміч" стало членом Європейської народної партії у статусі спостерігача, яка є найбільшою в Європарламенті.