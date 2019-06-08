Партія "Самопоміч" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

Партія "Об’єднання "Самопоміч" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.

8 червня партія "Об’єднання "Самопоміч" провела з'їзд, на якому представила першу двадцятку кандидатів у народні депутати.

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У топ-20 списку партії "Об’єднання "Самопоміч" увійшли:

Андрій Садовий – лідер партії та міський голова Львова. Ольга Квасницька – депутатка Одеської міськради Ольга Квасницька, відома у місті завдяки боротьбі з незаконними забудовами. Олександра Дрік – одна з найвідоміших активісток антикорупційного руху в Україні. Тетяна Бідняк – відома харківська волонтерка та депутатка облради. Оксана Сироїд – віце-спікерка парламенту. Віталії Федорів – ветеран АТО та підприємець із Тернополя. Олег Березюк – чинний нардеп, лідер парламентської фракції "Самопоміч". Микола Кміть – підприємець, засновник торговельної марки "Моршинська". Тетяна Острікова – чинна депутатка "Самопомочі". Ольга Бабій – віце-президентка Асоціації водоканалів України. Ігор Косован – проповідник, пастор. Роман Семенуха – народний депутат України. Руслан Хомич – голова Асоціації фермерів Волині. Олег Лаврик – народний депутат України. Марія Яковлева – генеральна директорка ТОВ "Укрнафтагазенерго". Андрій Дмитрієв – херсонський підприємець, депутат обласної ради. В'ячеслав Кущинський – юрист, керівник Полтавського осередку "Самопомочі". Любомир Зубач – народний депутат України. Юрій Акуленко – голова фракції "Самопоміч" у Дніпровській міській раді. Руслан Сидорович – народний депутат України.

Загалом у списку – 106 кандидатів. Повний список кандидатів – на сайті 2019.samopomich.ua.



Топ-20 списку партії "Об’єднання "Самопоміч"

Що відомо про партію "Об’єднання "Самопоміч"? Лідером політсили є міський голова Львова Андрій Садовий, а головою парламентської фракції – Олег Березюк. Єдиний виборчий список партії формували шляхом почергового включення до нього по одній особі з кожного робочого списку. Відтак, кожні три порядкові номери єдиного виборчого списку партії включали представника кожного робочого списку з урахуванням принципу гендерної рівності. Загальний виборчий список партія виставила на публічне обговорення та передала для перевірки антикорупційним громадським організаціям. 80% списку партії – це будуть нові обличчя для українського парламенту. До речі, 4 червня "Об’єднання "Самопоміч" стало членом Європейської народної партії у статусі спостерігача, яка є найбільшою в Європарламенті.