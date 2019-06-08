14:06
8 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, 7 червня
      Вєсті UA: Серйозна загроза для "Опоблоку". Ручний суд Коломойського
      Вєсті.UA
      21:15, 7 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Партія "Самопоміч" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

      1050 Читать новость на русском
      Партія Самопоміч - список кандидатів на парламентські вибори в Україні 2019
      Виборчий список партії "Самопоміч" / Фото Анастасії Кримової (24 канал)

      Партія "Об’єднання "Самопоміч" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.

      8 червня партія "Об’єднання "Самопоміч" провела з'їзд, на якому представила першу двадцятку кандидатів у народні депутати.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      У топ-20 списку партії "Об’єднання "Самопоміч" увійшли:

      1. Андрій Садовий – лідер партії та міський голова Львова.
      2. Ольга Квасницька – депутатка Одеської міськради Ольга Квасницька, відома у місті завдяки боротьбі з незаконними забудовами.
      3. Олександра Дрік – одна з найвідоміших активісток антикорупційного руху в Україні.
      4. Тетяна Бідняк – відома харківська волонтерка та депутатка облради.
      5. Оксана Сироїд – віце-спікерка парламенту.
      6. Віталії Федорів – ветеран АТО та підприємець із Тернополя.
      7. Олег Березюк – чинний нардеп, лідер парламентської фракції "Самопоміч".
      8. Микола Кміть – підприємець, засновник торговельної марки "Моршинська".
      9. Тетяна Острікова – чинна депутатка "Самопомочі".
      10. Ольга Бабій – віце-президентка Асоціації водоканалів України.
      11. Ігор Косован – проповідник, пастор.
      12. Роман Семенуха – народний депутат України.
      13. Руслан Хомич – голова Асоціації фермерів Волині.
      14. Олег Лаврик – народний депутат України.
      15. Марія Яковлева – генеральна директорка ТОВ "Укрнафтагазенерго".
      16. Андрій Дмитрієв – херсонський підприємець, депутат обласної ради.
      17. В'ячеслав Кущинський – юрист, керівник Полтавського осередку "Самопомочі".
      18. Любомир Зубач – народний депутат України.
      19. Юрій Акуленко – голова фракції "Самопоміч" у Дніпровській міській раді.
      20. Руслан Сидорович – народний депутат України.

      Загалом у списку – 106 кандидатів. Повний список кандидатів – на сайті 2019.samopomich.ua.


      Топ-20 списку партії "Об’єднання "Самопоміч"

      Що відомо про партію "Об’єднання "Самопоміч"? Лідером політсили є міський голова Львова Андрій Садовий, а головою парламентської фракції – Олег Березюк. Єдиний виборчий список партії формували шляхом почергового включення до нього по одній особі з кожного робочого списку. Відтак, кожні три порядкові номери єдиного виборчого списку партії включали представника кожного робочого списку з урахуванням принципу гендерної рівності. Загальний виборчий список партія виставила на публічне обговорення та передала для перевірки антикорупційним громадським організаціям. 80% списку партії – це будуть нові обличчя для українського парламенту. До речі, 4 червня "Об’єднання "Самопоміч" стало членом Європейської народної партії у статусі спостерігача, яка є найбільшою в Європарламенті.

      blog_ava
      Привітання молодятам на весілля у прозі та віршах
      сьогодні
      55412
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Самопоміч Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      сьогодні , 12:00 Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      Олексій Чибісов 1742
      Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
      сьогодні , 02:34 Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
      1693
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      7 червня , 08:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      4732
      Україна – Сербія: враження після матчу
      сьогодні , 09:20 Україна – Сербія: враження після матчу
      Ігор Саджениця 1727
      У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      сьогодні , 08:40 У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      Блог Соцмережі 1556
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук