"Самопоміч" назвала своїх кандидатів у мажоритарних округах

Партія мера Львова Андрія Садового "Об’єднання "Самопоміч" оприлюднила імена своїх кандидатів, що йтимуть на позачергові вибори до Ради у 73 мажоритарних округах.

Відповідний список оприлюднила прес-служба "Самопомочі" .

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Хто від "Самопомочі" йтиме на вибори до парламенту за "мажоритакою": список

Раніше Андрій Садовий закликав лідерів партій "Голос" і "Громадянська позиція" - Святослава Вакарчука та Анатолія Гриценка відповідно – спільно працювати на "мажоритарці".

Закликаю Святослава Вакарчука та Анатолія Гриценка не боротися один з одним. Підтримайте наші кандидатури, ми підтримаємо ваші на інших округах,

– наголошував лідер "Самопомочі".

8 червня "Самопоміч" провела з’їзд, за підсумками якого оголосила список кандидатів у депутати на вибори до Верховної Ради. До першої п'ятірки потрапили: лідер партії Андрій Садовий, депутатка Одеської міськради Ольга Квасницька, одна з найвідоміших активісток Олександра Дрік, харківська волонтерка та депутатка облради Тетяна Бідняк та віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд.

Що відомо про партію "Об’єднання "Самопоміч"? Лідером політсили є міський голова Львова Андрій Садовий, а головою парламентської фракції – Олег Березюк. Єдиний виборчий список партії формували шляхом почергового включення до нього по одній особі з кожного робочого списку. Відтак, кожні три порядкові номери єдиного виборчого списку партії включали представника кожного робочого списку з урахуванням принципу гендерної рівності. Загальний виборчий список партія виставила на публічне обговорення та передала для перевірки антикорупційним громадським організаціям. 80% списку партії – це будуть нові обличчя для українського парламенту. До речі, 4 червня "Об’єднання "Самопоміч" стало членом Європейської народної партії у статусі спостерігача, яка є найбільшою в Європарламенті.