"Самопомич" назвала своих кандидатов в мажоритарных округах

Партия мэра Львова Андрея Садового "Объединение "Самопомич" обнародовала имена своих кандидатов, которые будут идти на внеочередные выборы в Раду в 73 мажоритарных округах.

Соответствующий список опубликовала пресс-служба "Самопомочи" .

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Кто от "Самопомочи" пойдет на выборы в парламент по "мажоритаке": список

Ранее Андрей Садовый призвал лидеров партий "Голос" и "Гражданская позиция" – Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко соответственно – совместно работать на "мажоритарке".

Призываю Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко не бороться друг с другом. Поддержите наши кандидатуры, мы поддержим ваши на других округах,

– подчеркивал лидер "Самопомочи".

8 июня "Самопомич" провела съезд, по итогам которого объявила список кандидатов в депутаты на выборы в Верховную Раду. В первую пятерку попали: лидер партии Андрей Садовый, депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, одна из самых известных активисток Александра Дрик, харьковская волонтер и депутат облсовета Татьяна Бедняк и вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Что известно про партию "Объединение "Самопомич"? Лидером политсилы является городской голова Львова Андрей Садовый, а председателем парламентской фракции – Олег Березюк. Единый избирательный список партии формировали путем поочередного включения в него по одному лицу из каждого рабочего списка. Следовательно, каждые три порядковых номера единого избирательного списка партии включали представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства. Общий избирательный список партия выставила на публичное обсуждение и передала для проверки антикоррупционным общественным организациям. 80% списка партии – это будут новые лица для украинского парламента. Кстати, 4 июня "Объединение "Самопомич" стало членом Европейской народной партии в статусе наблюдателя, которая является крупнейшей в Европарламенте.