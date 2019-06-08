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      "Самопомич" назвала своих кандидатов в мажоритарных округах

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      "Самопомощь" выдвинула кандидатов в 73 округах
      "Самопомощь" выдвинула кандидатов в 73 округах / Пресс-служба "Объединения" Самопомич"

      Партия мэра Львова Андрея Садового "Объединение "Самопомич" обнародовала имена своих кандидатов, которые будут идти на внеочередные выборы в Раду в 73 мажоритарных округах.

      Соответствующий список опубликовала пресс-служба "Самопомочи" .

      Читайте также: "Самопомич", "Голос" и "Сила людей" договорятся, чтобы разделить мажоритарные округа

      Кто от "Самопомочи" пойдет на выборы в парламент по "мажоритаке": список

       

      Ранее Андрей Садовый призвал лидеров партий "Голос" и "Гражданская позиция" – Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко соответственно – совместно работать на "мажоритарке".

      Призываю Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко не бороться друг с другом. Поддержите наши кандидатуры, мы поддержим ваши на других округах,
      – подчеркивал лидер "Самопомочи".

      8 июня "Самопомич" провела съезд, по итогам которого объявила список кандидатов в депутаты на выборы в Верховную Раду. В первую пятерку попали: лидер партии Андрей Садовый, депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, одна из самых известных активисток Александра Дрик, харьковская волонтер и депутат облсовета Татьяна Бедняк и вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

      Что известно про партию "Объединение "Самопомич"? Лидером политсилы является городской голова Львова Андрей Садовый, а председателем парламентской фракции – Олег Березюк. Единый избирательный список партии формировали путем поочередного включения в него по одному лицу из каждого рабочего списка. Следовательно, каждые три порядковых номера единого избирательного списка партии включали представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства. Общий избирательный список партия выставила на публичное обсуждение и передала для проверки антикоррупционным общественным организациям. 80% списка партии – это будут новые лица для украинского парламента. Кстати, 4 июня "Объединение "Самопомич" стало членом Европейской народной партии в статусе наблюдателя, которая является крупнейшей в Европарламенте.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Андрей Садовой Самопомич
      Источник: 24 канал
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