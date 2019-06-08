14:29
8 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, 7 июня
      Вести UA: серьезная угроза для "Оппоблока". Ручной суд Коломойского
      Вєсті.UA
      21:18, 7 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Партия "Самопомич" идет на парламентские выборы: кто вошел в список

      146 Читати новину українською
      Партия Самопомич - список кандидатов на парламентские выборы в Украине 2019
      Избирательный список партии "Самопомич" / Фото Анастасии Крымовой (24 канал)

      Партия "Объединение "Самопомич" объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.

      8 июня партия "Объединение "Самопомич" провела съезд, на котором представила первую двадцатку кандидатов в народные депутаты.

      Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

      В топ-20 списка партии "Объединение "Самопомич" вошли:

      1. Андрей Садовый, лидер партии и мэр Львова.
      2. Ольга Квасницкая – депутат Одесского горсовета, известная в городе благодаря борьбе с незаконными застройками.
      3. Александра Дрик – одна из самых известных активисток антикоррупционного движения в Украине.
      4. Татьяна Бедняк – известная харьковская волонтер и депутат облсовета.
      5. Оксана Сыроид – вице-спикер парламента.
      6. Виталии Федоров – ветеран АТО и предприниматель из Тернополя.
      7. Олег Березюк – действующий нардеп, лидер парламентской фракции "Самопомич".
      8. Николай Кмить – предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская".
      9. Татьяна Острикова – действующая депутат "Самопомочи".
      10. Ольга Бабий – вице-президент Ассоциации водоканалов Украины.
      11. Игорь Косован – проповедник, пастор.
      12. Роман Семенуха – народный депутат Украины.
      13. Руслан Хомич – председатель Ассоциации фермеров Волыни.
      14. Олег Лаврик – народный депутат Украины.
      15. Мария Яковлева – Генеральная директор ООО "Укрнафтагазэнерго".
      16. Андрей Дмитриев – херсонский предприниматель, депутат областного совета.
      17. Вячеслав Кущинский – юрист, руководитель Полтавского отделения "Самопомочи".
      18. Любомир Зубач – народный депутат Украины.
      19. Юрий Акуленко – председатель фракции "Самопомич" в Днепровском городском совете.
      20. Руслан Сидорович – народный депутат Украины.

      Всего в списке – 106 кандидатов. Полный список кандидатов – на сайте 2019.samopomich.ua.


      Топ-20 списка партии "Объединение "Самопомич"

      Что известно о партии "Объединение "Самопомич"?
      Лидером политсилы является городской глава Львова Андрей Садовый, а председателем парламентской фракции – Олег Березюк. Единый избирательный список партии формировали путем поочередного включения в него по одному человеку из каждого рабочего списка. Поэтому, каждые три порядковых номера единого избирательного списка партии включали представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства. Общий избирательный список партия выставила на публичное обсуждение и передала для проверки антикоррупционным общественным организациям. 80% списка – это новые лица для украинского парламента. Кстати, 4 июня "Объединение "Самопомич" стало членом Европейской народной партии в статусе наблюдателя, которая является крупнейшей в Европарламенте.

      blog_ava
      Украина – Сербия: впечатления после матча
      сегодня
      932
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      сегодня , 12:00 Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      Олексій Чибісов 1873
      Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
      сегодня , 02:39 Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
      578
      Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      7 июня , 08:00 Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      436
      Украина – Сербия: впечатления после матча
      сегодня , 09:20 Украина – Сербия: впечатления после матча
      Ігор Саджениця 932
      У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      сегодня , 08:40 У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      Блог Соцмережі 1591
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук