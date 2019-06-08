Партия "Самопомич" идет на парламентские выборы: кто вошел в список

Партия "Объединение "Самопомич" объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.

8 июня партия "Объединение "Самопомич" провела съезд, на котором представила первую двадцатку кандидатов в народные депутаты.

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В топ-20 списка партии "Объединение "Самопомич" вошли:

Андрей Садовый, лидер партии и мэр Львова. Ольга Квасницкая – депутат Одесского горсовета, известная в городе благодаря борьбе с незаконными застройками. Александра Дрик – одна из самых известных активисток антикоррупционного движения в Украине. Татьяна Бедняк – известная харьковская волонтер и депутат облсовета. Оксана Сыроид – вице-спикер парламента. Виталии Федоров – ветеран АТО и предприниматель из Тернополя. Олег Березюк – действующий нардеп, лидер парламентской фракции "Самопомич". Николай Кмить – предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская". Татьяна Острикова – действующая депутат "Самопомочи". Ольга Бабий – вице-президент Ассоциации водоканалов Украины. Игорь Косован – проповедник, пастор. Роман Семенуха – народный депутат Украины. Руслан Хомич – председатель Ассоциации фермеров Волыни. Олег Лаврик – народный депутат Украины. Мария Яковлева – Генеральная директор ООО "Укрнафтагазэнерго". Андрей Дмитриев – херсонский предприниматель, депутат областного совета. Вячеслав Кущинский – юрист, руководитель Полтавского отделения "Самопомочи". Любомир Зубач – народный депутат Украины. Юрий Акуленко – председатель фракции "Самопомич" в Днепровском городском совете. Руслан Сидорович – народный депутат Украины.

Всего в списке – 106 кандидатов. Полный список кандидатов – на сайте 2019.samopomich.ua.



Топ-20 списка партии "Объединение "Самопомич"

Что известно о партии "Объединение "Самопомич"?

Лидером политсилы является городской глава Львова Андрей Садовый, а председателем парламентской фракции – Олег Березюк. Единый избирательный список партии формировали путем поочередного включения в него по одному человеку из каждого рабочего списка. Поэтому, каждые три порядковых номера единого избирательного списка партии включали представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства. Общий избирательный список партия выставила на публичное обсуждение и передала для проверки антикоррупционным общественным организациям. 80% списка – это новые лица для украинского парламента. Кстати, 4 июня "Объединение "Самопомич" стало членом Европейской народной партии в статусе наблюдателя, которая является крупнейшей в Европарламенте.