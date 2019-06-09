Разумков розповів, коли буде представлена кандидатура нового прем'єр-міністра

Кандидатура на посаду прем'єр-міністра України буде представлена лише після дострокових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, і формування коаліції у Верховній Раді.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков на брифінгу після з'їзду партії "Слуга народу" у ботанічному саду Києва.

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Сьогодні вести якісь переговори, розмовляти про те, хто буде прем'єром або міністром охорони здоров'я, енергетики або за іншими напрямками, ми не будемо. Це неправильно,

– наголосив Разумков.

За словами радника Зеленського, кандидатура нового очільника Кабінету міністрів буде представлена після формування коаліції в парламенті.

Раніше схожу позицію висловив і секретар РНБО Олександр Данилюк. Він вважає, що новий уряд буде сформовано після парламентських виборів, а оновлений Кабінет Міністрів ймовірно розпочне роботу наприкінці серпня або на початку вересня. За словами Данилюка, якщо не баритись із формуванням нового уряду, то черговий транш від МВФ можна отримати швидше.

Наразі прем'єр-міністром України є Володимир Гройсман. Кабінет Міністрів на чолі з ним працює три роки – з квітня 2016-ого.

Чому Гройсман не пішов у відставку? Володимир Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єр-міністра України на брифінгу 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського. Гарант під час промови у Верховній Раді заявив про те, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження. За словами Гройсмана, уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.



Прем'єр додав, що були надії скористатися нагодами, які створили президентські вибори в Україні 2019 року, об'єднати уряд, парламент і президента заради розвитку України. Але інавгураційна промова Володимира Зеленського показала, що у нового президента України – інші пріоритети.



30 травня Верховна Рада не підтримала рішення прем'єра щодо відставки. 97 нардепів проголосували "за", 63 – висловилися "проти", 60 – утримались, 87 – не голосували.

Гройсман не пішов у відставку: відео