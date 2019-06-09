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      У Зеленского рассказали, когда представят кандидатуру нового премьер-министра

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      Разумков рассказал, когда будет представлена кандидатура нового премьера
      Разумков рассказал, когда будет представлена кандидатура нового премьера / apostrophe.ua

      Кандидатура на должность премьер-министра Украины будет представлена только после досрочных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, и формирования коалиции в Верховной Раде.

      Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на брифинге после съезда партии "Слуга народа" в ботаническом саду Киева.

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      Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно,
      – отметил Разумков.

      По словам советника Зеленского, кандидатура нового главы Кабинета министров будет представлена после формирования коалиции в парламенте.

      Ранее схожую позицию высказал и секретарь СНБО Александр Данилюк. Он считает, что новое правительство будет сформировано после парламентских выборов, а обновленный Кабинет Министров, вероятно, начнет работу в конце августа или в начале сентября. По словам Данилюка, если не медлить с формированием нового правительства, то очередной транш от МВФ можно получить быстрее.

      На данный момент премьер-министром Украины является Владимир Гройсман. Кабинет Министров во главе с ним работает три года – с апреля 2016-ого.

      Почему Гройсман не ушел в отставку?Владимир Гройсман объявил о собственной отставке с поста премьер-министра Украины на брифинге 20 мая, в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Гарант во время речи в Верховной Раде заявил о том, что действующее правительство должно сложить свои полномочия. По словам Гройсмана, правительство слагает свои полномочия, согласно действующему законодательству Украины, перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом.

      Премьер добавил, что были надежды воспользоваться возможностями, которые создали президентские выборы в Украине 2019 года, объединить правительство, парламент и президента ради развития Украины. Но инаугурационная речь Владимира Зеленского показала, что у нового президента Украины – другие приоритеты.

      30 мая Верховная Рада не поддержала решение премьера относительно отставки. 97 нардепов проголосовали "за", 63 – высказались "против", 60 – воздержались, 87 – не голосовали.

      Гройсман не ушел в отставку: видео

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Новости политики Дмитрий Разумков
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