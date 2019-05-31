У Зеленского рассказали, когда сформируют новый Кабинет Министров

Новое правительство будет сформировано после парламентских выборов, которые назначили на 21 июля. Вероятно, обновленный Кабинет Министров начнет работу в конце августа или в начале сентября.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире ток-шок "Право на власть" на "1+1". Он убежден: если не медлить с формированием нового правительства, то очередной транш от МВФ можно получить быстрее.

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"Получение транша МВФ могло бы значительно затянуться, если бы выборы проходили в октябре. Тогда МВФ должен бы ждать, пока сформируется новое коалиционное правительство, а это могло бы продолжаться до конца года. Таким образом, команда нового президента Владимира Зеленского ускорила получения транша. В противном случае Украина могла бы столкнуться с финансовым кризисом", – прокомментировал чиновник.

Коротко о майской миссии МВФ в Украине

Сейчас отношения между Украиной и МВФ довольно туманны для широкой общественности – раз за разом звучат заявления от провластной верхушки о прекращении сотрудничества с МВФ. За ними звучат заявления, которые опровергают предыдущие. И так по кругу.

Если принять во внимание факты и позицию МВФ, то получается следующая картина:

Представители Фонда в Украину приехали 21 мая. Они планировали встретиться с украинскими чиновниками, чтобы обсудить выполнение требований МВФ. А по итогам работы миссии МВФ должно быть принято решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов;

22 мая министр Кабмина Александр Саенко распространил информацию о том, что МВФ возмутило решение Владимира Зеленского распустить парламент, поэтому миссия Фонда покинула Украину. Но это оказалось фейком – эксперты МВФ остались в Киеве;

23 мая в МВФ заявили, что Фонд вернется к обсуждению дальнейшего тесного сотрудничества с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового Кабинета Министров. При этом комментировать политическую ситуацию в стране МВФ не будет;

29 мая миссия МВФ во главе с руководителем миссии Рон ван Роденом уехала из Украины. Однако она готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов в Украине, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики.

Ранее Данилюк заверил, что Украина не собирается прекращать сотрудничество с МВФ. Мол, Украина нуждается в поддержке Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития с учетом того, что начатые изменения должны быть закончены. Поэтому сотрудничество с ними будет продолжено.

Коротко об эпопее с отставкой премьера Гройсмана

Гройсману не удалось уйти в отставку. 30 мая Верховная Рада не поддержала решение премьера сложить свои полномочия. Несмотря на то, что большинство депутатов проголосовали "за", необходимых 226 голосов так и не набрали. 97 нардепов проголосовали "за", 63 – высказались "против", 60 – воздержались, 87 – не голосовали.

Гройсман объявил о своей отставке с поста премьер-министра Украины на брифинге 20 мая, в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Гарант во время речи в Верховной Раде заявил о том, что действующее правительство должно сложить свои полномочия. По словам Гройсмана, правительство слагает свои полномочия, согласно действующему законодательству Украины, перед вновь избранным Верховным Советом Украины, а не перед новоизбранным президентом.

Премьер добавил, что были надежды воспользоваться случаем, который создали президентские выборы в Украине 2019 года, объединить правительство, парламент и президента ради развития Украины. Но речь инаугурации Владимира Зеленского показала, что у нового президента Украины – другие приоритеты.

Кабинет Министров во главе с Владимиром Гройсманом работает три года – с апреля 2016 го. На посту премьера Гройсман заменил Арсения Яценюка.

Гройсман не ушел в отставку: видео