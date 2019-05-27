В Зеленского прокомментировали, продолжит ли Украина сотрудничество с МВФ

Украина нуждается в поддержке Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития ввиду того, что начатые изменения должны быть закончены. Поэтому сотрудничество с ними будет продолжено.

По словам экс-министра финансов и будущего секретаря СНБО Александра Данилюка, несмотря на то, что экономика Украины продолжает расти, ситуация еще нестабильна. Любые колебания на внешних рынках мы почувствуем моментально, сказал он в интервью "Обозревателю".

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"Даже если положительный цикл будет продолжаться, то все равно рост с тремя процентами – это не рост. И поэтому важны серьезные изменения, которые дадут толчок, которые сделают нас более конкурентоспособными. Это ответственность власти перед гражданами – ответственная политика", – отметил Данилюк.

Он отмечает, что финансовая помощь Украине нужна. Например, если мы говорим о модернизации инфраструктуры, то речь идет о десятках миллиардов долларов. Но надо различать – где мы можем справиться самостоятельно, а где поддержка нам действительно нужна.

Это наши партнеры (МВФ, Всемирный банк, ЕБРР – 24 канал). Они всегда нас будут поддерживать, если мы будем настроены на изменения,

– отметил политик.

Среди ожиданий МВФ от Украины – возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение в законодательное поле.

"Если Верховная Рада не будет принимать меры, то от этого будут страдать все. Поэтому это непростой процесс. И здесь надо находить нам общее решение с парламентом и с правительством, чтобы в этой какой-то политической катавасии мы все же придерживались своих обязательств, потому что это вопрос доверия", – добавил Данилюк.

Коротко о майской миссии МВФ в Украину

Сейчас отношения между Украиной и МВФ довольно туманны для широкой общественности – раз за разом звучат заявления от провластной верхушки о прекращении сотрудничества с МВФ. За ними звучат заявления, которые опровергают предыдущие. И так по кругу.

Если принять во внимание факты и позицию МВФ, то получается следующая картина: