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      В Зеленского прокомментировали, продолжит ли Украина сотрудничество с МВФ

      369 Читати новину українською
      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / Facebook // Александр Данилюк

      Украина нуждается в поддержке Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития ввиду того, что начатые изменения должны быть закончены. Поэтому сотрудничество с ними будет продолжено.

      По словам экс-министра финансов и будущего секретаря СНБО Александра Данилюка, несмотря на то, что экономика Украины продолжает расти, ситуация еще нестабильна. Любые колебания на внешних рынках мы почувствуем моментально, сказал он в интервью "Обозревателю".

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      "Даже если положительный цикл будет продолжаться, то все равно рост с тремя процентами – это не рост. И поэтому важны серьезные изменения, которые дадут толчок, которые сделают нас более конкурентоспособными. Это ответственность власти перед гражданами – ответственная политика", – отметил Данилюк.

      Он отмечает, что финансовая помощь Украине нужна. Например, если мы говорим о модернизации инфраструктуры, то речь идет о десятках миллиардов долларов. Но надо различать – где мы можем справиться самостоятельно, а где поддержка нам действительно нужна.

      Это наши партнеры (МВФ, Всемирный банк, ЕБРР – 24 канал). Они всегда нас будут поддерживать, если мы будем настроены на изменения,
      – отметил политик.

      Среди ожиданий МВФ от Украины – возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение в законодательное поле.

      "Если Верховная Рада не будет принимать меры, то от этого будут страдать все. Поэтому это непростой процесс. И здесь надо находить нам общее решение с парламентом и с правительством, чтобы в этой какой-то политической катавасии мы все же придерживались своих обязательств, потому что это вопрос доверия", – добавил Данилюк.

      Коротко о майской миссии МВФ в Украину

      Сейчас отношения между Украиной и МВФ довольно туманны для широкой общественности – раз за разом звучат заявления от провластной верхушки о прекращении сотрудничества с МВФ. За ними звучат заявления, которые опровергают предыдущие. И так по кругу.

      Если принять во внимание факты и позицию МВФ, то получается следующая картина:

      • Представители Фонда в Украину приехали 21 мая. Они планировали встретиться с украинскими чиновниками, чтобы обсудить выполнение требований МВФ. А по итогам работы миссии МВФ должно быть принято решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов;
      • 22 мая министр Кабмина Александр Саенко распространил информацию о том, что МВФ возмутило решение Владимира Зеленского распустить парламент, поэтому миссия Фонда покинула Украину. Но это оказалось фейком – эксперты МВФ остались в Киеве;
      • 23 мая в МВФ заявили, что Фонд вернется к обсуждению дальнейшего тесного сотрудничества с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового Кабинета Министров. При этом комментировать политическую ситуацию в стране МВФ не будет.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Данилюк МВФ
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