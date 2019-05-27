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      У Зеленського прокоментували, чи продовжить Україна співпрацю з МВФ

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      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк / Facebook // Олександр Данилюк

      Україна має потребу у підтримці Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку огляду на те, що розпочаті зміни мають бути закінчені. Тому співпраця з ними буде продовжена.

      За словами екс-міністра фінансів та майбутнього секретаря РНБО Олександра Данилюка, попри те, що економіка України продовжує рости, ситуація ще нестабільна. Будь-які коливання на зовнішніх ринках ми відчуємо моментально, сказав він в інтерв’ю "Обозревателю". 

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      "Навіть якщо позитивний цикл триватиме, то все одно зростання з трьома відсотками – це не зростання. І тому важливі серйозні зміни, які дадуть поштовх, які зроблять нас більш конкурентоспроможними. Це відповідальність влади перед громадянами – відповідальна політика", – вказав Данилюк. 

      Він зазначає, що фінансова допомога Україні потрібна. Наприклад, якщо говоримо про модернізацію інфраструктури, то йдеться про десятки мільярдів доларів. Але треба розрізняти – де ми можемо впоратись самостійно, а де підтримка нам справді треба.

      Це наші партнери (МВФ, Світовий банк, ЄБРР – 24 канал). Вони завжди нас будуть підтримувати, якщо ми будемо налаштовані на зміни,
      – зазначив політик. 

      Серед очікувань МВФ від України – повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в законодавче поле. 

      "Якщо Верховна Рада не буде вживати заходи, то від цього будуть страждати всі. Тому це непростий процес. І тут треба знаходити нам спільне рішення з парламентом і з урядом, щоб в цьому якоїсь політичної катавасії ми все ж дотримувалися своїх зобов'язань, тому що це питання довіри", – додав Данилюк. 

      Коротко про травневу місію МВФ в Україні

      Нині стосунки між Україною та МВФ є доволі туманними для широкого загалу – раз по разу лунають заяви від провладної верхівки про припинення співпраці з МВФ. За ними лунають заяви, які спростовують попередні. І так по колу. 

      Якщо взяти до уваги факти та позицію МВФ, то виходить така картина:

      • Представники Фонду до України приїхали 21 травня. Вони планували зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити виконання вимог МВФ. А за підсумками роботи місії МВФ мало б бути ухваленим рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів;
      • 22 травня міністр Кабміну Олександр Саєнко поширив інформацію про те, що МВФ обурило рішення Володимира Зеленського розпустити парламент, тому місія Фонду покинула Україну. Та це виявилося фейком – експерти МВФ залишилися в Києві;
      • 23 травня у МВФ заявили, що Фонд повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету Міністрів. При цьому коментувати політичну ситуацію в країні МВФ не буде.
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      Теги: Новини України Новини політики МВФ Олександр Данилюк
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