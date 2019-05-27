У Зеленського прокоментували, чи продовжить Україна співпрацю з МВФ

Україна має потребу у підтримці Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку огляду на те, що розпочаті зміни мають бути закінчені. Тому співпраця з ними буде продовжена.

За словами екс-міністра фінансів та майбутнього секретаря РНБО Олександра Данилюка, попри те, що економіка України продовжує рости, ситуація ще нестабільна. Будь-які коливання на зовнішніх ринках ми відчуємо моментально, сказав він в інтерв’ю "Обозревателю".

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"Навіть якщо позитивний цикл триватиме, то все одно зростання з трьома відсотками – це не зростання. І тому важливі серйозні зміни, які дадуть поштовх, які зроблять нас більш конкурентоспроможними. Це відповідальність влади перед громадянами – відповідальна політика", – вказав Данилюк.

Він зазначає, що фінансова допомога Україні потрібна. Наприклад, якщо говоримо про модернізацію інфраструктури, то йдеться про десятки мільярдів доларів. Але треба розрізняти – де ми можемо впоратись самостійно, а де підтримка нам справді треба.

Це наші партнери (МВФ, Світовий банк, ЄБРР – 24 канал). Вони завжди нас будуть підтримувати, якщо ми будемо налаштовані на зміни,

– зазначив політик.

Серед очікувань МВФ від України – повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в законодавче поле.

"Якщо Верховна Рада не буде вживати заходи, то від цього будуть страждати всі. Тому це непростий процес. І тут треба знаходити нам спільне рішення з парламентом і з урядом, щоб в цьому якоїсь політичної катавасії ми все ж дотримувалися своїх зобов'язань, тому що це питання довіри", – додав Данилюк.

Коротко про травневу місію МВФ в Україні

Нині стосунки між Україною та МВФ є доволі туманними для широкого загалу – раз по разу лунають заяви від провладної верхівки про припинення співпраці з МВФ. За ними лунають заяви, які спростовують попередні. І так по колу.

Якщо взяти до уваги факти та позицію МВФ, то виходить така картина: