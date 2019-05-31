У Зеленського розповіли, коли сформують новий Кабінет Міністрів

Новий уряд буде сформовано після парламентських виборів, які призначили на 21 липня. Ймовірно, оновлений Кабінет Міністрів розпочне роботу наприкінці серпня або на початку вересня.

Таку думку висловив секретар РНБО Олександр Данилюк у ефірі ток-шок "Право на владу" на "1+1". Він переконаний: якщо не баритись із формуванням нового уряду, то черговий транш від МВФ можна отримати швидше.

Читайте також: Місія МВФ їде з України

"Отримання траншу МВФ могло б значно затягнутися, якщо би вибори проходили у жовтні. Тоді МВФ мав би чекати, поки сформується новий коаліційний уряд, а це могло б тривати до кінця року. Таким чином, команда нового президента Володимира Зеленського прискорила отримання траншу. В іншому випадку Україна могла б зіткнутися із фінансовою кризою", – прокоментував чиновник.

Коротко про травневу місію МВФ в Україні

Нині стосунки між Україною та МВФ є доволі туманними для широкого загалу – раз по разу лунають заяви від провладної верхівки про припинення співпраці з МВФ. За ними лунають заяви, які спростовують попередні. І так по колу.

Якщо взяти до уваги факти та позицію МВФ, то виходить така картина:

Представники Фонду до України приїхали 21 травня. Вони планували зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити виконання вимог МВФ. А за підсумками роботи місії МВФ мало б бути ухваленим рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів;

21 травня. Вони планували зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити виконання вимог МВФ. А за підсумками роботи місії МВФ мало б бути ухваленим рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів; 22 травня міністр Кабміну Олександр Саєнко поширив інформацію про те, що МВФ обурило рішення Володимира Зеленського розпустити парламент, тому місія Фонду покинула Україну . Та це виявилося фейком – експерти МВФ залишилися в Києві;

. Та це виявилося фейком – експерти МВФ залишилися в Києві; 23 травня у МВФ заявили, що Фонд повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету Міністрів. При цьому коментувати політичну ситуацію в країні МВФ не буде;

29 травня місія МВФ на чолі з керівником місії Роном ван Роденом поїхала з України. Проте вона готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів в Україні, щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

Раніше Данилюк запевнив, що Україна не збирається припиняти співпрацю з МВФ. Мовляв, Україна має потребу у підтримці Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку з огляду на те, що розпочаті зміни мають бути закінчені. Тому співпраця з ними буде продовжена.

Коротко про епопею з відставкою прем'єра Гройсмана

Гройсману не вдалось піти у відставку. 30 травня Верховна Рада не підтримала рішення прем'єра скласти свої повноваження. Попри те, що більшість депутатів проголосували "за", необхідних 226 голосів так і не набрали. 97 нардепів проголосували "за", 63 – висловилися "проти", 60 – утримались, 87 – не голосували.

Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єр-міністра України на брифінгу 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського. Гарант під час промови у Верховній Раді заявив про те, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження. За словами Гройсмана, уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.

Прем'єр додав, що були надії скористатися нагодами, які створили президентські вибори в Україні 2019 року, об'єднати уряд, парламент і президента заради розвитку України. Але інавгураційна промова Володимира Зеленського показала, що у нового президента України – інші пріоритети.

Кабінет Міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом працює три роки – з квітня 2016-ого. На посаді прем'єра Гройсман замінив Арсенія Яценюка.

Гройсман не пішов у відставку: відео