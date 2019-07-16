Хто стане новим прем’єр-міністром: ставки та прогнози букмекерів

Найбільші шанси стати новим прем’єр-міністром України після Володимира Гройсмана має лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Про це свідчать дані на букмекерських сайтах.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які дані на букмекерських сайтах та соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

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Букмекери з контори "Фаворит" вважають, що наступною головою уряду стане Тимошенко. Коефіцієнт на такий результат складає 2.00; другий ймовірний прем’єр – лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков (ставки 3.00); третім іде голова МВС Арсена Аваков (4.00); лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук (5.00); кандидат у нардепи від партії "Батьківщина" Сергій Тарута (7.00); лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (10.00); співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко (30.00); голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук (500).



Прогнози букмекерів "Фаворит" на нового прем'єра

За результатами соцопитування Київського міжнародного інституту соціології, на посаді прем'єр-міністра українці хотіли б бачити Бойка. Наступні після нього – Тимошенко, Гройсман, Смешко, Вакарчук, Гриценко, Порошенко, Садовий, Данилюк, Тарута, Яценюк та Коболєв.

Водночас журналістка американського видання Atlantic Council Мелінда Херінг розкрила імена 5 кандидатів на пост прем'єр-міністра України. Серед них: Владислав Рашкован, Юрій Вітренко, Андрій Коболєв, Олександр Данилюк та Айварас Абромавічус. Журналістка не розповіла, звідки у неї така інформація.

Хто призначає прем'єр-міністра України? Верховна Рада за поданням президента. Подання про призначення прем'єра президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Голосують у Раді щодо призначення прем'єра у поіменному режимі. У разі відхилення – президент вносить нове подання про призначення на посаду.