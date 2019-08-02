Навчання для партії "Слуга народу": в яких умовах жили майбутні нардепи

Стрибали, інколи виходили вранці на пробіжку і ледь не мертві, як запевняли, лягали спати. У Трускавці відбувся інтенсив для майбутніх депутатів. "Слуга народу" провела навчання для тих, хто від партії пройшов у парламент.

Вони стрибали, вигадували проекти, працювали в командах і виконували домашню роботу.

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Так з ранку до ночі вчилися без п'яти хвилин депутати від "Слуги народу". В Трускавці інтенсив проводили викладачі престижного закладу і державні діячі.

Якби я прийшов в 2015 році, хтось прочитав мені тренінг, я працював би ефективніше. В мене, можливо, було б менше сивого волосся,

– розповів голова Державної митної служби Максим Нефьодов.



Максим Нефьодов

За тиждень мали освоїти законотворчі навички, економіку, податкову систему, інфраструктуру. А також мали попрацювати в комітетах, що робитимуть надалі і у статусі депутатів. Один з тренерів зізнається, були ті, хто прогулювали. Проте більшість не байдикували та навіть просили більше занять.

Вони самі попросили. Нам всередині дня прийшлося вмовляти викладачів залишитися. Комусь переробляти квитки, готелі,

– повідомив почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Місцеві жителі кажуть, хоч як не видивлялися, але майбутніх народних депутатів вдалося побачити мало кому. Вільна хвилинка, зізнавалися учні, знаходилася не часто. Якщо ж випадала, то вистачало на короткий відпочинок або, наприклад, випити чаю.

"Закінчується це все після 22 години. О 22.30 виходимо звідси. Але добре те, що тут одна локація, де ми можемо пообідати, повечеряти", – пояснила майбутня народна депутатка Ірина Верещук.



Навчання партії "Слуга народу"

А далі поверталися втомленими в номери, де жили, до речі, по двоє. "Колега жайворонок, стає в 5.30, то не вельми радісно, але все прекрасно", – розповів майбутній народний депутат Святослав Юраш.



Святослав Юраш

Можливості відчути переваги номеру з таким насиченим графіком не було. Про це розповів наймолодший депутат – 23-річний Святослав Юраш.

Помремо – відпочинемо. Бажання втілити очікування, яке на наших плечах,

– заявив майбутній народний депутат Святослав Юраш.

Тема проживання зацікавила місцевих жителів. Адже знають, що готель, де зупинилися, найдорожчий в місті.



Як виглядав готельний номер майбутніх нардепів

Один номер коштує від 3500 гривень, а година конференц-залу, де проводять навчання, 2500 гривень. У партії "Слуга народу", запевнили, що під час кампанії вдалося заощадити, тому ті гроші пішли на Трускавець. Скільки витратили, поки що не розповідають.