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      У "Слузі народу" розповіли, коли нова Рада може ухвалити бюджет на 2020 рік

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      Новообрана Рада може прийняти бюджет на 2020 рік вже восени
      Новообрана Рада може прийняти бюджет на 2020 рік вже восени / Фото з Twitter

      Новообрані депутати Верховної Ради IX скликання можуть ухвалити проект державного бюджету на 2020 рік восени – до жовтня-листопада цього року.

      Майбутня депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк зауважила, що бюджет не будуть розглядати взимку під час новорічних свят, як бувало раніше, пише "Українська правда".

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      "Хто вам сказав, що бюджет розглядають взимку? Це у минулої влади так було! Наскільки я розумію, міністр фінансів уже підготував бюджетну декларацію на 2020-2022 роки. Вона буде відображати всі основні макропоказники: доходи, видатки, інфляцію, все там буде відображено уже. І на основі цієї бюджетної декларації буде легше спроектувати бюджет", – сказала Василевська-Смаглюк.

      Представниця "Слуги народу" додала, що тому проект бюджету подадуть на розгляд парламенту ще восени 2019 року.

      Я думаю, що приймемо його до жовтня-листопада,
      – підсумувала вона.

      Як приймали бюджет на 2019 рік? 22 листопада 2018 року Верховна Рада остаточно схвалила проект Державного бюджету України на 2019 рік. У першому читанні проект держбюджету-2019 парламент схвалив ще 18 жовтня. Після цього проект відправили на доопрацювання у Кабмін і згодом кошторис країни знову розглядав парламент.

      5 грудня закон про бюджет на 2019 рік підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій, а 22 грудня п'ятий президент Петро Порошенко.

      бюджет на 2019 рік
      Головні цифри Бюджету України на 2019 рік / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Бюджет
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