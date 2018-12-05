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      Бюджет-2019: спікер Верховної Ради Парубій підписав документ

      113 Читать новость на русском
      Андрій Парубій
      Андрій Парубій / День

      Голова парламенту Андрій Парубій підписав законопроект №9000 про затвердження державного бюджету на 2019 рік.

      Тепер документ має підписати президент України Петро Порошенко. 

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      "Щойно підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2019 рік". Ми ухвалили його, дотримавшись всіх вимог, до 1 грудня. Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Це бюджет розвитку і зростання! І головне, що це бюджет зміцнення оборони і безпеки України", – зазначив спікер Верховної Ради. 

      Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада остаточно схвалила проект Державного бюджету України на 2019 рік.

      У першому читанні проект держбюджету-2019 парламент схвалив ще 18 жовтня. Після цього проект відправили на доопрацювання у Кабмін і згодом кошторис країни знову розглядав парламент.

      За ухвалення закону у другому читанні проголосували 239 депутатів, а за прийняття в цілому — 240 парламентарів за мінімально необхідної кількості у 226 голосів.


      Бюджет-2019: на що витратять
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Парубій Верховна Рада Законодавство Бюджет Бюджет-2019
      Джерело: 24 канал
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