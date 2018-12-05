Бюджет-2019: спікер Верховної Ради Парубій підписав документ

Голова парламенту Андрій Парубій підписав законопроект №9000 про затвердження державного бюджету на 2019 рік.

Тепер документ має підписати президент України Петро Порошенко.

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"Щойно підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2019 рік". Ми ухвалили його, дотримавшись всіх вимог, до 1 грудня. Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Це бюджет розвитку і зростання! І головне, що це бюджет зміцнення оборони і безпеки України", – зазначив спікер Верховної Ради.

Щойно підписав Закон “Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Ми ухвалили його дотримавшись всіх вимог- до 1 грудня.Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Це Бюджет розвитку і зростання! І головне, що це бюджет зміцнення оборони і безпеки України pic.twitter.com/0FglYlrzw3 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 грудня 2018 р.

Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада остаточно схвалила проект Державного бюджету України на 2019 рік.



У першому читанні проект держбюджету-2019 парламент схвалив ще 18 жовтня. Після цього проект відправили на доопрацювання у Кабмін і згодом кошторис країни знову розглядав парламент.



За ухвалення закону у другому читанні проголосували 239 депутатів, а за прийняття в цілому — 240 парламентарів за мінімально необхідної кількості у 226 голосів.