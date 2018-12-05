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      Бюджет-2019: спикер Верховной Рады Парубий подписал документ

      55 Читати новину українською
      Андрей Парубий
      Андрей Парубий / День

      Председатель парламента Андрей Парубий подписал законопроект №9000 об утверждении государственного бюджета на 2019 год.

      Теперь документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

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      "Только что подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год". Мы приняли его, соблюдая все требования, до 1 декабря. Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров. Это бюджет развития и роста! И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины", – отметил спикер Верховной Рады.

      Напомним, 22 ноября Верховная Рада окончательно одобрила проект государственного бюджета Украины на 2019 год.

      В первом чтении проект госбюджета-2019 парламент одобрил еще 18 октября. После этого проект отправили на доработку в Кабмин и впоследствии смету страны снова рассматривал парламент.

      За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом — 240 парламентариев при минимально необходимом количестве в 226 голосов.


      Бюджет-2019: на что потратят
      Теги: Новости Украины Новости политики Бюджет-2019 Бюджет Законодательство Верховная Рада Андрей Парубий
      Источник: 24 канал
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