Бюджет-2019: спикер Верховной Рады Парубий подписал документ
Председатель парламента Андрей Парубий подписал законопроект №9000 об утверждении государственного бюджета на 2019 год.
Теперь документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко.
Читайте также: Бюджет-2019 в инфографике: основные цифры
"Только что подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год". Мы приняли его, соблюдая все требования, до 1 декабря. Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров. Это бюджет развития и роста! И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины", – отметил спикер Верховной Рады.
Напомним, 22 ноября Верховная Рада окончательно одобрила проект государственного бюджета Украины на 2019 год.
В первом чтении проект госбюджета-2019 парламент одобрил еще 18 октября. После этого проект отправили на доработку в Кабмин и впоследствии смету страны снова рассматривал парламент.
За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом — 240 парламентариев при минимально необходимом количестве в 226 голосов.