Бюджет-2019: спикер Верховной Рады Парубий подписал документ

Председатель парламента Андрей Парубий подписал законопроект №9000 об утверждении государственного бюджета на 2019 год.

Теперь документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

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"Только что подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год". Мы приняли его, соблюдая все требования, до 1 декабря. Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров. Это бюджет развития и роста! И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины", – отметил спикер Верховной Рады.

Щойно підписав Закон “Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Ми ухвалили його дотримавшись всіх вимог- до 1 грудня.Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Це Бюджет розвитку і зростання! І головне, що це бюджет зміцнення оборони і безпеки України pic.twitter.com/0FglYlrzw3 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 грудня 2018 р.

Напомним, 22 ноября Верховная Рада окончательно одобрила проект государственного бюджета Украины на 2019 год.

В первом чтении проект госбюджета-2019 парламент одобрил еще 18 октября. После этого проект отправили на доработку в Кабмин и впоследствии смету страны снова рассматривал парламент.

За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом — 240 парламентариев при минимально необходимом количестве в 226 голосов.