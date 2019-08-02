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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Майже 219 мільярдів – саме стільки хоче Міноборони на 2020 рік

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      Міністерство оборони хоче майже 5% від ВВП
      Міністерство оборони хоче майже 5% від ВВП / Ілюстративне фото ("Інформатор")

      Міністерство оборони України на 2020 рік потребує для фінансування потреб оборонної галузі країни 218 мільярдів 700 мільйонів гривень. Ця сума складатиме приблизно 4,8 відсотка від прогнозованого ВВП.

      Про це під час брифінгу 1 серпня заявив начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В'ячеслав Салахов.

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      У пріоритетних видатках на 2020 рік:

      ► Забезпечення повного і своєчасного соціального захисту військовослужбовців.
      ► Оснащення ЗСУ більш сучасними зразками озброєння та військової техніки.
      ► Повноцінне матеріально-технічне забезпечення військ загалом і Об'єднаних сил – першочергово.

      Міністерство запросило удвічі більше грошей на армію, ніж планується виділити у 2019 році. Однак наразі це лише озвучені міністерством потреби. Далі їх розглядатиме керівництво держави (після засідання РНБО щодо фінансування військової галузі із державного бюджету). 

      До слова, 55% видатків міноборони заплановані на грошове забезпечення військових, а 23% – на озброєння та військову техніку. Значно менше – на інфраструктуру (5%) і експлуатаційні витрати (17%).

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      Теги: Новини України Збройні сили України Міністерство оборони України Бюджет Гроші
      Джерело: 24 канал
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