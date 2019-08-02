Майже 219 мільярдів – саме стільки хоче Міноборони на 2020 рік

Міністерство оборони України на 2020 рік потребує для фінансування потреб оборонної галузі країни 218 мільярдів 700 мільйонів гривень. Ця сума складатиме приблизно 4,8 відсотка від прогнозованого ВВП.

Про це під час брифінгу 1 серпня заявив начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В'ячеслав Салахов.

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У пріоритетних видатках на 2020 рік:

► Забезпечення повного і своєчасного соціального захисту військовослужбовців.

► Оснащення ЗСУ більш сучасними зразками озброєння та військової техніки.

► Повноцінне матеріально-технічне забезпечення військ загалом і Об'єднаних сил – першочергово.

Міністерство запросило удвічі більше грошей на армію, ніж планується виділити у 2019 році. Однак наразі це лише озвучені міністерством потреби. Далі їх розглядатиме керівництво держави (після засідання РНБО щодо фінансування військової галузі із державного бюджету).

До слова, 55% видатків міноборони заплановані на грошове забезпечення військових, а 23% – на озброєння та військову техніку. Значно менше – на інфраструктуру (5%) і експлуатаційні витрати (17%).