Окружний адмінсуд Києва зупинив реформу харчування в армії: що це означає

В ухвалі судді скасували наказ Міноборони про перехід військових ЗСУ на систему харчування, розроблену відповідно до стандартів НАТО. Окрім поганого забезпечення продуктами, це судове рішення може також сприяти корупції в системі харчування Збройних сил.

Про таку ухвалу Окружного адмінсуду столиці повідомляють в прес-службі Міністерства оборони України. У відомстві вказують, що обурені таким рішенням суддів.

Так, у Міноборони вважають, що припинення дії наказу тягне за собою низку наслідків.

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Стагнація розвитку якості та рівня харчування особового складу, подальші можливості корупційних проявів, повернення до застарілих та неефективних підходів забезпечення продуктами та інші негативні фактори матимуть серйозний вплив на систему забезпечення Збройних сил в цілому,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у Міноборони зауважують, що це судове рішення може також вплинути на мотивацію українських військових, в тому числі тих, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС.

Міністерство оборони збирається оскаржити цю ухвалу.

Що відомо про нову систему харчування в армії?

Інтенсивний перехід на неї почав відбуватися у 2018 році. Система дозволила збільшити набір продуктів з 30 до 400 одиниць та значно покращити рівень та якість харчування військовослужбовців.

Зокрема, до раціону оборонців додали свіжі овочі, фрукти, а також каву.



Станом на липень 2019 року половина українських військових перейшла на нову систему харчування за каталогом. До кінця 2019 року планували перевести на таке харчування 100% особового складу.