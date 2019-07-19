Українських військових хотіли нагодувати неякісними консервами: СБУ викрила корупційну схему

Для потреб Збройних сил України комерційна структура поставила майже 180 тонн неякісних м’ясних консервів на понад 15 мільйонів гривень. Коли ж з’ясувалося, поставлена партія продуктів непридатна для вживання, посадовці ЗСУ вступили у змову з підприємцем, щоб замінити ці продукти на якісні та уникнути відповідальності.

При цьому непридатні для вживання консерви посадовці ЗСУ планували використати для харчування військових, зокрема у районі проведення Операції Об’єднаних сил, повідомили в СБУ.

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СБУ запобігла тому, щоб неякісні консерви потрапили до українських військових, а також задокументувала факт розтрати бюджетних грошей оборонної сфери в особливо великих розмірах.

Наразі тривають слідчі дії на території військових частин ЗСУ, в офісних і складських приміщеннях причетних до протиправної діяльності комерсантів.

Правоохоронці відкрили справу за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За таких злочин загрожує від 7 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.