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      Нові обличчя "Слуги народу" у Раді: експерт назвав серйозні ризики

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      Нові обличчя "Слуги народу" у Раді
      Нові обличчя "Слуги народу" у Раді / 24 канал

      Президентська партія "Слуга народу" матиме свою більшість у Верховній Раді. Однак це може нести певні загрози новому парламенту, адже політсила складається з людей без досвіду та вищої освіти.

      Політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу пояснив, що є ризики, зокрема, в низькій якості законопроектів.

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      "Є загроза того, що частина з них (новообраних депутатів "Слуги народу", – 24 канал) може бути перекуплена в парламенті, тому що влада може закрутити їм голову", – сказав Саакян.

      За його словами, частина людей через незнання і не відчуваючи межі можуть подумати, що вже всього досягли, а тому знають краще за всіх, що треба робити.

      Самодур – це найгірше, що може бути при владі,
      – наголосив політолог.

      Водночас він вважає, що всі ці ризики можуть й не справдитись, адже в партії "Слуга народу" є й освічені люди.

      "Ми ж розуміємо, що не всі депутати будуть брати активну участь в розроблені тих полісів, які будуть просуватися цією політичною силою. Частина цих депутатів буде просто голосувати і повинна мати власну позицію. Хтось спортсмен, хтось з культури та інших сфер має оцінювати, наскільки це відповідає запиту суспільства", – зазначив гість студії.

      слуга народу
      Топ-5 новообраних депутатів від "Слуги народу"

      На його думку, в тому, що пройшли невідомі люди у Раду є ризикована, але позитивна складова.

      "Нарешті в нас розірвалась політична каста. Люди з усієї України, зокрема, молодь, може подивитися на цей прецедент і зрозуміти, що тепер не потрібно бути сином депутата, прокурора, крадія для того, аби поколіннями сидіти в ВР. Кожен зараз отримує прецедент того, що він може відбутися в цій країні, зокрема, в політичній сфері. Розірвання цього кола є одним із позитивних моментів виборів", – додав експерт.

      Хто увійшов до списку політичної партії "Слуга народу" – читайте тут

       

      Дивіться повне інтерв'ю з Олегом Саакяном в ефірі 24 каналу:

       

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      Теги: Верховна Рада Новини України Слуга народу Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Законодавство
      Джерело: 24 канал
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