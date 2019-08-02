Нові обличчя "Слуги народу" у Раді: експерт назвав серйозні ризики

Президентська партія "Слуга народу" матиме свою більшість у Верховній Раді. Однак це може нести певні загрози новому парламенту, адже політсила складається з людей без досвіду та вищої освіти.

Політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу пояснив, що є ризики, зокрема, в низькій якості законопроектів.

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"Є загроза того, що частина з них (новообраних депутатів "Слуги народу", – 24 канал) може бути перекуплена в парламенті, тому що влада може закрутити їм голову", – сказав Саакян.

За його словами, частина людей через незнання і не відчуваючи межі можуть подумати, що вже всього досягли, а тому знають краще за всіх, що треба робити.

Самодур – це найгірше, що може бути при владі,

– наголосив політолог.

Водночас він вважає, що всі ці ризики можуть й не справдитись, адже в партії "Слуга народу" є й освічені люди.

"Ми ж розуміємо, що не всі депутати будуть брати активну участь в розроблені тих полісів, які будуть просуватися цією політичною силою. Частина цих депутатів буде просто голосувати і повинна мати власну позицію. Хтось спортсмен, хтось з культури та інших сфер має оцінювати, наскільки це відповідає запиту суспільства", – зазначив гість студії.



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На його думку, в тому, що пройшли невідомі люди у Раду є ризикована, але позитивна складова.

"Нарешті в нас розірвалась політична каста. Люди з усієї України, зокрема, молодь, може подивитися на цей прецедент і зрозуміти, що тепер не потрібно бути сином депутата, прокурора, крадія для того, аби поколіннями сидіти в ВР. Кожен зараз отримує прецедент того, що він може відбутися в цій країні, зокрема, в політичній сфері. Розірвання цього кола є одним із позитивних моментів виборів", – додав експерт.

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Дивіться повне інтерв'ю з Олегом Саакяном в ефірі 24 каналу: