Необмежена влада команди Зеленського: які ризики для України

Вперше в історії сучасної України уся влада опинилася в руках президента. Адже його партія отримала цілковиту більшість у парламенті. Які переваги, ризики та загрози необмеженої влади, яку отримала команда Володимира Зеленського – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Що обіцяють у президентській партії

В руках "Слуги народу" – 254 мандати, тоді як для створення депутатської більшості достатньо лише 226. Президентська партія отримала цілковиту монополію в парламенті. Та у команді гаранта наголосили: націлені на реформи й не планують встановлювати диктатуру.

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"Плануємо прийняти закон про імпічмент, прибрати депутатську недоторканність, дати можливість як відкликати нардепів, так і достроково закінчувати їх повноваження", – пояснив лідер партії Дмитро Разумков.



Результати парламентських виборів в інфографіці 24 каналу

В найближчих планах "Слуги народу" – судова реформа. Її обіцяють розпочати з Верховного та Апеляційного судів, а також підготувати закони щодо реформування СБУ і Генпрокуратури й перезавантажити антикорупційні органи.

Крім цього, запровадити стандарти НАТО в збройних силах й зробити більш прозорим оборонне замовлення. Як обіцяв президент Володимир Зеленський – не відремонтувати, а побудувати нову й сильну державу, орієнтовану на громадянина.

Про переваги, загрози та ризики необмеженої влади

Політичний експерт Михайло Басараб припустив, що президент та його команда скористаються однопартійною більшістю в парламенті й можливістю однією партією сформувати свій уряд й однією командою керувати країною.

Щоб реалізувати те, що обіцяли під час виборчої кампанії. Проблема в іншому, що і кандидат Зеленський, і партія "Слуга народу" обіцяли все,

– зазначив він.

Разом із монополією на владу команда президента автоматично отримала абсолютну відповідальність за ситуацію в країні. Тобто виправдовувати власні невдачі чи бездіяльність чиєюсь протидією, як це робили попередники, не вдасться. Шукати союзників доведеться лише для внесення змін в конституцію, для цього потрібно 300 голосів.

Що відомо про партію "Слуга народу"?Головою партії є радник президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков. Раніше її очолював Іван Баканов – заступник голови СБУ та екс-юрист "Кварталу 95". Керівник виборчого штабу партії – Олександр Корнієнко.



У фінансуванні передвиборчої кампанії партія спиралася на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надавали невеликі суми. У політсилу увійшли чимало нових політиків, експертів з різних галузей, знаменитостей та спортсменів.

"Зеленському вже не вдасться пояснити західним донорам, які надають підтримку нашій країні, що не вдалося відкрити ринок землі, бо партнери по коаліції не підтримали. Хлопчик знайшов чарівну квітку й тепер може зривати пелюстки, загадувати бажання. Питання в тому, які це будуть бажання", – прокоментував журналіст Павло Казарін.

Хто увійшов до списку політичної партії "Слуга народу" – читайте тут.

Історія знає позитивні приклади управління державою, де вся влада опинялася в одних руках. Лі Куан Ю створив із колись бідного Сінгапуру справжнє "економічне диво".



Лі Куан Ю був при владі в Сінгапурі приблизно тридцяти років

Та авторитаризм, хоч на зразок сингапурського дива, хоч на зразок венесуельського чи білоруського "антидива", Україні не світить. По-перше, через менталітет українців. По-друге, через відсутність ресурсів, які живили б такий режим, як от нафта у Росії чи Венесуелі.

Авторитарний лідер – завжди популіст. Щоб цей популізм якось витримувала економіка, має бути якийсь ресурс. В Лукашенка це – підтримка Росії, в Саудівській Аравії – нафта,

– розповів Сергій Фурса, економічний експерт.

Й додав, що з іншого боку, якщо авторитарний режим не має такого ресурсу, то ця країна буде дуже бідна. Як, наприклад, Північна Корея.

Яким шляхом піде далі Україна залежить від того, який курс обере нова парламентська монобільшість та її лідер-президент. І від громадянського суспільства, яке її на цьому шляху тепер контролюватиме ще більше, ніж попередників.