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      Незаконное обогащение и импичмент: какие законы может принять Зеленский

      141 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / President.gov.ua

      На какие основные законы может давить Владимир Зеленский для того, чтобы демонстрировать, что в стране происходят изменения. Это обсудили эксперты в программе "Что это было" на 24 канале.

      Инициативой может быть принятие закона о незаконном обогащении, потому что Владимир Зеленский даже из-за этого критиковал Порошенко. Это была одна из частей предвыборной риторики Зеленского, поэтому логично это довести до конца. Об этом рассказала журналистка издания "Цензор нет" Татьяна Николаенко.

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      Журналистка рассказала, что в партии "Слуга народа" есть свой законопроект об импичменте. И будут они пробовать принять именно его, а не ту редакцию о временных комиссиях.

      Думаю, еще ожидать на изменения в избирательный кодекс. Не уверена, что это будет только на первом заседании. Мне кажется, что за подобные вещи все же нужно голосовать в течение нескольких недель. Чтобы комиссии и комитеты работали достаточный промежуток времени, чтобы учесть все проблемы, которые могут возникнуть,
      – пояснила Татьяна Николаенко.

      Она добавила, что система избирательного кодекса будет новая, а в том виде, как принял ее предыдущий парламент, она бы заработала только с 2023 года. То есть еще один парламент избрался бы по смешанной системе. Поэтому возможно, что нынешняя власть захочет пересмотреть и изменить форму голосования.


      Татьяна Николаенко

      Еще может быть, например, закон о налоге на выведенный капитал. Это то, что Зеленский обсуждал во время выборов и большая часть украинского бизнеса лоббирует этот закон,
      – сообщил Лещенко.

      Он пояснил, что этот закон выгоден тем, кто в Украине имеет производство. Тогда они свою прибыль вкладывают обратно в производство и не платят налоги. А, например, иностранным инвесторам это не выгодно, ведь когда они выводят что-то с Украины, то платят налог. Этого они делать не хотят. Есть даже юридический бизнес, который оптимизирует и уменьшает минимальные налоги для иностранных компаний, чтобы вывести деньги из Украины.

      "Вот как раз на таких законопроектах мы и увидим как будет группироваться фракция Зеленского и где будут возникать первые конфликты", – подытожила Татьяна Николаенко.

      Каковы окончательные результаты выборов в Верховную Раду?
      Центральная избирательная комиссия завершила официальный подсчет голосов – лидирует партия "Слуга народа" с результатом 43,16%. Второе место по количеству голосов занимает "Оппозиционная платформа – за жизнь" – у нее 13,05%. ВО "Батькивщина" получила 8,18% голосов. "Европейская Солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%

      Следовательно, согласно данным ЦИК, в Верховную Раду Украины попадают 254 депутата от "Слуги народа".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Владимир Зеленский Законодательство Импичмент
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