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      Незаконне збагачення та імпічмент: які закони може прийняти Зеленський

      159 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / President.gov.ua

      На які основні закони може тиснути Володимир Зеленський для того, щоб демонструвати, що в країні відбуваються зміни. Це обговорили експерти у програмі "Що це було" на 24 каналі.

      Ініціативою може бути прийняття закону про незаконне збагачення, тому що Володимир Зеленський навіть через це критикував Порошенка. Це була одна з частин передвиборчої риторики Зеленського, тому логічно це довести до кінця. Про це розповіла журналістка видання "Цензор нет" Тетяна Ніколаєнко.

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      Журналістка розповіла, що у партії "Слуга народу" є свій законопроект щодо імпічменту. Й вони будуть пробувати ухвалити саме його, а не ту редакцію про тимчасові комісії.

      Думаю, ще очікувати на зміни у Виборчий кодекс. Не впевнена, що це буде аж на першому засіданні. Мені здається, що за подібні речі все ж потрібно голосувати протягом кількох тижнів. Щоб комісії та комітети працювали достатній проміжок часу, аби врахувати всі проблеми, які можуть виникнути,
      – пояснила Тетяна Ніколаєнко.

      Вона додала, що система Виборчого кодексу буде нова, а в тому вигляді, як прийняв її попередній парламент, вона б запрацювала тільки з 2023 року. Тобто ще один парламент обрався б за змішаною системою. Тому можливо, що теперішня влада захоче переглянути й змінити форму голосування.


      Тетяна Ніколаєнко

      Ще може бути, наприклад, закон про податок на виведений капітал. Це те, що Зеленський обговорював під час виборів і велика частина українського бізнесу лобіює цей закон,
      – повідомив Лещенко.

      Він пояснив, що цей закон вигідний тим, хто в Україні має виробництво. Тоді вони свій прибуток вкладають назад у виробництво і не платять податки. А, наприклад, іноземним інвесторам це не вигідно, адже коли вони виводять щось з України, то платять податок. Цього вони робити не хочуть. Є навіть юридичний бізнес, який оптимізує та зменшує мінімальні податки для іноземних компаній, щоб вивести гроші з України.

      "От якраз на таких законопроектах ми й побачимо як буде групуватися фракція Зеленського і де будуть виникати перші конфлікти", – підсумувала Тетяна Ніколаєнко.

      Які остаточні результати виборів до Верховної Ради?Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%

      Відтак, згідно з даними ЦВК, до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".

      скільки місць у раді отримають партій переможці виборів до ради
      Скільки місць у парламенті отримають партії-переможці / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Слуга народу Верховна Рада Законодавство Імпічмент
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