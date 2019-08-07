Незаконне збагачення та імпічмент: які закони може прийняти Зеленський

На які основні закони може тиснути Володимир Зеленський для того, щоб демонструвати, що в країні відбуваються зміни. Це обговорили експерти у програмі "Що це було" на 24 каналі.

Ініціативою може бути прийняття закону про незаконне збагачення, тому що Володимир Зеленський навіть через це критикував Порошенка. Це була одна з частин передвиборчої риторики Зеленського, тому логічно це довести до кінця. Про це розповіла журналістка видання "Цензор нет" Тетяна Ніколаєнко.

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Журналістка розповіла, що у партії "Слуга народу" є свій законопроект щодо імпічменту. Й вони будуть пробувати ухвалити саме його, а не ту редакцію про тимчасові комісії.

Думаю, ще очікувати на зміни у Виборчий кодекс. Не впевнена, що це буде аж на першому засіданні. Мені здається, що за подібні речі все ж потрібно голосувати протягом кількох тижнів. Щоб комісії та комітети працювали достатній проміжок часу, аби врахувати всі проблеми, які можуть виникнути,

– пояснила Тетяна Ніколаєнко.

Вона додала, що система Виборчого кодексу буде нова, а в тому вигляді, як прийняв її попередній парламент, вона б запрацювала тільки з 2023 року. Тобто ще один парламент обрався б за змішаною системою. Тому можливо, що теперішня влада захоче переглянути й змінити форму голосування.



Тетяна Ніколаєнко

Ще може бути, наприклад, закон про податок на виведений капітал. Це те, що Зеленський обговорював під час виборів і велика частина українського бізнесу лобіює цей закон,

– повідомив Лещенко.

Він пояснив, що цей закон вигідний тим, хто в Україні має виробництво. Тоді вони свій прибуток вкладають назад у виробництво і не платять податки. А, наприклад, іноземним інвесторам це не вигідно, адже коли вони виводять щось з України, то платять податок. Цього вони робити не хочуть. Є навіть юридичний бізнес, який оптимізує та зменшує мінімальні податки для іноземних компаній, щоб вивести гроші з України.

"От якраз на таких законопроектах ми й побачимо як буде групуватися фракція Зеленського і де будуть виникати перші конфлікти", – підсумувала Тетяна Ніколаєнко.

Які остаточні результати виборів до Верховної Ради?Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%



Відтак, згідно з даними ЦВК, до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".



Скільки місць у парламенті отримають партії-переможці / Інфографіка 24 каналу