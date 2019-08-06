У "Слузі народу" назвали першочергові завдання нової Ради

Депутати від партії "Слуга народу" закінчили тижневе навчання у Трускавці. Що опанували та яких змін очікувати від нових депутатів – читайте у матеріалі 24 каналу.

Цифровізація

У Трускавці депутати ділили комітети. І хоча це лише пропозиції, один з новообраних депутатів Єгор Чернєв уже впевнений, що увійде до комітету з цифровізації. Хоче, аби на наступних виборах українці змогли голосувати онлайн.

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"Тут дуже важливо, по-перше, кібербезпека. По-друге, виконати умову нашої конституції, що голосування має бути таємним", – розповів Чернєв.



Єгор Чернєв

За його словами, серед головних завдань Ради є переведення медичних карток в онлайн, забезпечення школярів планшетами та впровадження електронної митниці та податкової.

Зміни у пенсійній реформі

Новообрана депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова перераховуючи першочергові завдання Ради, згадала про ріст ВВП та продовження пенсійної реформи, а саме – перехід до накопичувального рівня пенсії вже за рік.



Галина Третьякова

"Це буде торкатись не тільки 35-річних і молодше, а торкнеться всіх. Це може бути одноразова виплата. Якщо людина, якій як мені – 56 років, буде виходити на пенсію і не встигне накопичити велику суму, але може накопичить тисячу чи п'ять тисяч гривень, то отримає додатково до солідарної пенсії, яку ми не збираємось чіпати", – пояснила Третьякова.

Боротьба з корупцією

Очолити комітет з питань запобігання і протидії корупції може Анастасія Красносільська, яка облишила роботу в Центрі протидії корупції, щоб продовжити боротьбу у стінах Ради.

"Наразі ми маємо пропозиції від фракції щодо людей, які б могли очолити комітети. Звичайно про це рішення можна буде говорити, як про рішення – тільки тоді, коли за нього проголосує Верховна Рада України", – сказала Красносільська.



Анастасія Красносільська

За попередніми даними, до антикорупційного комітету увійшло семеро депутатів від "Слуги народу". Першочергові завдання вже відомі.

"Це звичайно повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Це має бути злочином. Ми будемо говорити про перезавантаження Агенства з питань запобігання корупції. Це фактично про те, щоб швидко й ефективно перевірити всі декларації чиновників. Зараз ми маємо орган, який не спроможний це зробити", – розповіла новообрана депутатка.



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