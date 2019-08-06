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      В "Слуге народа" назвали первоочередные задачи новой Рады

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      Депутаты от партии "Слуга народа" закончили недельное обучение в Трускавце. Что освоили, и каких изменений ожидать от новых депутатов – читайте в материале 24 канала.

      Цифровизация

      В Трускавце депутаты делили комитеты. И хотя это лишь предложения, один из новоизбранных депутатов Егор Чернев уже уверен, что войдет в комитет по цифровизации. Хочет, чтобы на следующих выборах украинцы смогли голосовать онлайн.

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      "Здесь очень важна, во-первых, кибербезопасность. Во-вторых, выполнить условие нашей конституции, что голосование должно быть тайным", – рассказал Чернев.

      чернєв
      Егор Чернев

      По его словам, среди главных задач Рады – перевод медицинских карт в онлайн, обеспечение школьников планшетами и внедрение электронной таможни и налоговой.

      Изменения в пенсионной реформе

      Новоизбранная депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова перечисляя первоочередные задачи Рады, вспомнила о росте ВВП и продолжении пенсионной реформы, а именно – переход к накопительному уровню пенсии уже через год.

      третьякова
      Галина Третьякова

      "Это будет касаться не только 35-летних и моложе, а коснется всех. Это может быть единовременная выплата. Если человек, которому как мне – 56 лет, будет выходить на пенсию и не успеет накопить большую сумму, но может накопить тысячу или пять тысяч гривен, то получит дополнительно к солидарной пенсии, которую мы не собираемся трогать", – пояснила Третьякова.

      Борьба с коррупцией

      Возглавить комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции может Анастасия Красносельская, которая оставила работу в Центре противодействия коррупции, чтобы продолжить борьбу в стенах Рады.

      "Сейчас мы имеем предложения от фракции относительно людей, которые бы могли возглавить комитеты. Конечно об этом решении можно будет говорить, как о решении – только тогда, когда за него проголосует Верховная Рада", – сказала Красносельская.

      Красносільська
      Анастасия Красносельская

      По предварительным данным, в антикоррупционный комитет вошли семь депутатов от "Слуги народа". Первоочередные задачи уже известны.

      "Это конечно возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение. Это должно быть преступлением. Мы будем говорить о перезагрузке Агентства по вопросам предотвращения коррупции. Это фактически о том, чтобы быстро и эффективно проверить все декларации чиновников. Сейчас мы имеем орган, который не способен это сделать", – рассказала новоизбранный депутат.

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      Топ-5 будущих нардепов от "Слуги народа" / инфографика 24 канала

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019 Коррупция Законодательство Кибербезопасность Пенсионная реформа
      Источник: 24 канал
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