Які виклики стоять перед Зеленським та новим парламентом

Про те, які закони може прийняти Зеленський, чи об'єднуватиметься "Слуга народу" з іншими політсилами та які виклики стоять перед президентом та парламентом – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповіла політична оглядачка "Цензор.НЕТ" Тетяна Ніколаєнко.

Яким буде новий парламент

– В нас буде "зелена" більшість. Відповідно вся відповідальність ляже на одну політичну силу. Думаю, що в неї буде дуже короткий запас часу, аби показати, що вони хочуть щось змінювати.

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– Скоріш за все, це буде до бюджетного нового року. Коли їм треба буде показати, як вони ухвалюють бюджет, чи змінюються правила його формування, податкової політики. Навіть не знаю, чи варто зараз вживати слово "коаліція", адже більшість сформована однією фракцією. Вона й матиме більшість в комітетах. Принаймні там, де вона матиме зацікавлення. Відповідно лобісти будуть йти через цих людей.

І ось тут ми побачимо головну інтригу: чи зможе Зеленський, його адміністрація та лідери партії "Слуга народу" втримати цих людей як єдиний колектив.

– І справді зробити з них робочу групу, яка могла б здійснювати реформи, як вони декларують, а не перетворитися на сукупність зацікавлених груп, які будуть тишком-нишком відстоювати чиїсь інтереси. Скільки пройшло років, поки ми зрозуміли, що Віктор Галасюк в "Радикальній партії Олега Ляшка" насправді працює на Ріната Ахметова. Левова частина законопроектів, які подавав цей нардеп, стосувалися металолому.

Про можливу коаліцію

– "Слуга народу" матиме 254 депутати у новообраному парламенті, що дозволить сформувати монобільшість у Раді. Через це партії безперспективно об'єднуватись з іншими фракціями. Якщо подивитись на кількість голосів інших партій у парламенті, то союзи є абсолютно безперспективними.



Скільки мандатів у новообраній Раді отримають партії / Інфографіка 24 каналу

– Заради чого об'єднуватись? Про такі об'єднання можна буде говорити, якщо раптом стане сипатись "Слуга народу". А сипатись вона може через мажоритарників.

Більшість з тих, хто переміг на округах в "Слуги народу" – це люди, які раніше були у фракції Петра Порошенка. Це ті люди, які методично засівали свої округи.

– Можливо, хтось з них, хто не дуже асоціюється з Порошенком, захоче зберегти хороші стосунки з владою. І якщо він не сильно замарений, то спробує доєднатися. Однак "Слуга народу" не наважиться на такий крок, бо автоматично отримає звинувачення в тому, що бере стару команду.

Які закони можуть ухвалити в новій Раді

– Ініціативою може бути прийняття закону про незаконне збагачення, тому що Володимир Зеленський навіть через це критикував Порошенка. Це була одна з частин передвиборчої риторики Зеленського, тому логічно це довести до кінця. У партії "Слуга народу" є свій законопроект щодо імпічменту. Вони будуть пробувати ухвалити саме його, а не редакцію про тимчасові комісії.

Що казав про імпічмент Зеленський?Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів.



Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній Раді відповідний законопроект – так і зробив 29 травня. Цей законопроект від команди Зеленського передбачає, що парламент може усунути президента України з посади "в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину". Його нардепи не внесли в порядок денний.

– Думаю, ще очікувати на зміни у Виборчий кодекс. Та не впевнена, що це буде аж на першому засіданні.Мені здається, що за подібні речі все ж потрібно голосувати протягом кількох тижнів. Щоб комісії та комітети працювали достатній проміжок часу, аби врахувати всі проблеми, які можуть виникнути.

Система виборчого кодексу буде нова, а в тому вигляді, як прийняв її попередній парламент, вона б запрацювала тільки з 2023 року. Тобто ще один парламент обрався б за змішаною системою. Тому можливо, що теперішня влада захоче переглянути й змінити форму голосування.

– Ще може бути, наприклад, закон про податок на виведений капітал. Це те, що Зеленський обговорював під час виборів і велика частина українського бізнесу лобіює цей закон. Він є вигідний тим, хто в Україні має виробництво. Тоді вони свій прибуток вкладають назад у виробництво і не платять податки.



Тетяна Ніколаєнко

– А, наприклад, іноземним інвесторам це не вигідно, адже коли вони виводять щось з України, то платять податок. Цього вони робити не хочуть. Є навіть юридичний бізнес, який оптимізує та зменшує мінімальні податки для іноземних компаній, щоб вивести гроші з України. От якраз на таких законопроектах ми й побачимо як буде групуватися фракція Зеленського і де будуть виникати перші конфлікти.

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