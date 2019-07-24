Радник президента пояснив, як убезпечити країну від узурпації влади Зеленським

Про різний склад "Слуги народу", монобільшість у Верховній Раді та проросійсько налаштованих українців – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів кандидат у нардепи від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

Як може існувати парламент, що має монобільшість?

– Безумовно, це великий мандат довіри, який видало суспільство одній партії. Люди чудово розуміють, що для того, аби президент міг зробити те, що він пообіцяв, то йому потрібна його фракція та Кабмін.

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До парламенту від вашої партії на мажоритарних округах пройшло чимало людей різних професій. Наприклад, є весільний фотограф і няня. Що ви робитимете з цими людьми?

– Я вважаю, що ці люди були змушені заробляти фотографуючи чи піклуючись про дітей, але у всіх них є освіта. Лише одиниці не мають вищої освіти або мають незакінчену. Вони потрапили до Ради, бо запит у суспільства на зміну системи дуже великий.

– Люди у нашій партії зображають Україну. Вони зображають українське суспільство таким, яке воно є: з такими ж способами заробити на життя. Що ж з цим робити? Ми розуміємо, що у кожного з цих людей різний рівень компетентності. Тому вся наша фракція їде далеко за Київ, щоб ні в кого не було спокуси не приїхати чи поїхати раніше, і проходить тренінг у Київській школі економіки. Це буде поглиблений семиденний курс з економіки. Я також там буду.

Хто такий Микита Потураєв?Микита Потураєв це радник президента Володимира Зеленського, який пройшов до нової Верховної Ради за партійними списками від "Слуги народу". Був членом Нацради з телебачення і радіомовлення, працював у фонді олігарха Віктора Пінчука та був ідеологом партії "УКРОП".





Микита Потураєв

Зараз є великі ризики. На нових депутатів будуть тиснути олігархи великими грошима. Крім того, немає гарантій, що президент не зміниться з плином часу. А що буде, якщо влада зіпсує Зеленського?

– Наше завдання зробити запобіжник. І бажано не один. Наразі я не маю відповіді як убезпечити країну, зокрема й від нас самих. Але ми вважаємо що цим запобіжником може бути незалежна судова влада.

Я вважаю, що справжнім запобіжником є ЗМІ. Але в Україні все менше і менше незалежних медіа. Ба більше, відбувається подальша концентрація медіа в руках олігархів. Що з цим робити?

– Подальшої концентрації я не бачу. Є первні усталені групи медіа. Я розумію, що телевізор є певним верифікатором тих речей, яких людина раніше вже почула чи прочитала в онлайн ЗМІ. Не варто перебільшувати вплив медіа Медведчука на українців. Хоча це, звісно, дуже небезпечно.

– Я не хочу, щоб ми відштовхували частину українського суспільства, яких вважають проросійськими. Вони перебувають під впливом пропаганди, зокрема й з українських ЗМІ. Я вважаю, що за цих громадян треба так само боротися, як і за людей, що перебувають на окупованих територіях.



Хто контролює українські ЗМІ / Інфографіка 24 каналу