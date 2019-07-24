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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Радник президента пояснив, як убезпечити країну від узурпації влади Зеленським

      Що це було? 1071 Читать новость на русском

      Про різний склад "Слуги народу", монобільшість у Верховній Раді та проросійсько налаштованих українців – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів кандидат у нардепи від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

      Як може існувати парламент, що має монобільшість?

      – Безумовно, це великий мандат довіри, який видало суспільство одній партії. Люди чудово розуміють, що для того, аби президент міг зробити те, що він пообіцяв, то йому потрібна його фракція та Кабмін.

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      До парламенту від вашої партії на мажоритарних округах пройшло чимало людей різних професій. Наприклад, є весільний фотограф і няня. Що ви робитимете з цими людьми?

      – Я вважаю, що ці люди були змушені заробляти фотографуючи чи піклуючись про дітей, але у всіх них є освіта. Лише одиниці не мають вищої освіти або мають незакінчену. Вони потрапили до Ради, бо запит у суспільства на зміну системи дуже великий. 

      – Люди у нашій партії зображають Україну. Вони зображають українське суспільство таким, яке воно є: з такими ж способами заробити на життя. Що ж з цим робити? Ми розуміємо, що у кожного з цих людей різний рівень компетентності. Тому вся наша фракція їде далеко за Київ, щоб ні в кого не було спокуси не приїхати чи поїхати раніше, і проходить тренінг у Київській школі економіки. Це буде поглиблений семиденний курс з економіки. Я також там буду. 

      Хто такий Микита Потураєв?Микита Потураєв це радник президента Володимира Зеленського, який пройшов до нової Верховної Ради за партійними списками від "Слуги народу". Був членом Нацради з телебачення і радіомовлення, працював у фонді олігарха Віктора Пінчука та був ідеологом партії "УКРОП".


      Микита Потураєв

      Зараз є великі ризики. На нових депутатів будуть тиснути олігархи великими грошима. Крім того, немає гарантій, що президент не зміниться з плином часу. А що буде, якщо влада зіпсує Зеленського?

      – Наше завдання зробити запобіжник. І бажано не один. Наразі я не маю відповіді як убезпечити країну, зокрема й від нас самих. Але ми вважаємо що цим запобіжником може бути незалежна судова влада.

      Я вважаю, що справжнім запобіжником є ЗМІ. Але в Україні все менше і менше незалежних медіа. Ба більше, відбувається подальша концентрація медіа в руках олігархів. Що з цим робити?

      – Подальшої концентрації я не бачу. Є первні усталені групи медіа. Я розумію, що телевізор є певним верифікатором тих речей, яких людина раніше вже почула чи прочитала в онлайн ЗМІ. Не варто перебільшувати вплив медіа Медведчука на українців. Хоча це, звісно, дуже небезпечно.

      – Я не хочу, щоб ми відштовхували частину українського суспільства, яких вважають проросійськими. Вони перебувають під впливом пропаганди, зокрема й з українських ЗМІ. Я вважаю, що за цих громадян треба так само боротися, як і за людей, що перебувають на окупованих територіях. 


      Хто контролює українські ЗМІ / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Слуга народу Медіа ЗМІ Що це було? Освіта УКРОП
      Джерело: 24 канал
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