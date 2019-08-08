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      Чи об'єднається "Слуга народу" з іншими партіями: думка експертки

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      Політична оглядачка інтернет-видання "Цензор.нет" Тетяна Ніколаєнко
      Політична оглядачка інтернет-видання "Цензор.нет" Тетяна Ніколаєнко / 24 канал

      "Слуга народу" матиме 254 депутати у новообраному парламенті, що дозволить сформувати монобільшість у Раді. Через це партії безперспективно об'єднуватись з іншими фракціями.

      Таку думку в програмі "Що це було?" висловила журналістка та політична оглядачка інтернет-видання "Цензор.нет" Тетяна Ніколаєнко.

      Важливо! Фракцію "Слуга народу" в Раді поділять: як і для чого

      За її словами, якщо подивитись на кількість голосів інших партій у парламенті, то союзи є абсолютно безперспективними.

      "Заради чого об'єднуватись? Про такі об'єднання можна буде говорити, якщо раптом стане сипатись "Слуга народу". А сипатись вона може через мажоритарників", – пояснила Ніколаєнко.

      нова рада
      Яка партія та скільки мандатів отримає у новообраній Раді / Інфографіка 24 каналу

      Вона додала, що більшість з тих, хто переміг на округах в "Слуги народу", це люди, які раніше були у фракції Петра Порошенка.

      Це ті люди, які методично засівали свої округи. Можливо хтось з них, який не дуже асоціюється з Петром Порошенком, захоче зберегти хороші стосунки з владою і якщо він не сильно замарений, то спробує доєднатися,
      – розповіла експертка. 

      Однак, Ніколаєнко вважає, що "Слуга народу" не наважиться на такий крок, бо автоматично отримає звинувачення в тому, що бере стару команду. Вона сказала: "Вони мають свою більшість – 53 голоси, навіщо їм це?".

      слуга народу
      Топ-5 майбутніх нардепів від "Слуги народу" / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Верховна Рада Партія Голос Коаліція Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
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