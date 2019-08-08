Чи об'єднається "Слуга народу" з іншими партіями: думка експертки

"Слуга народу" матиме 254 депутати у новообраному парламенті, що дозволить сформувати монобільшість у Раді. Через це партії безперспективно об'єднуватись з іншими фракціями.

Таку думку в програмі "Що це було?" висловила журналістка та політична оглядачка інтернет-видання "Цензор.нет" Тетяна Ніколаєнко.

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За її словами, якщо подивитись на кількість голосів інших партій у парламенті, то союзи є абсолютно безперспективними.

"Заради чого об'єднуватись? Про такі об'єднання можна буде говорити, якщо раптом стане сипатись "Слуга народу". А сипатись вона може через мажоритарників", – пояснила Ніколаєнко.



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Вона додала, що більшість з тих, хто переміг на округах в "Слуги народу", це люди, які раніше були у фракції Петра Порошенка.

Це ті люди, які методично засівали свої округи. Можливо хтось з них, який не дуже асоціюється з Петром Порошенком, захоче зберегти хороші стосунки з владою і якщо він не сильно замарений, то спробує доєднатися,

– розповіла експертка.

Однак, Ніколаєнко вважає, що "Слуга народу" не наважиться на такий крок, бо автоматично отримає звинувачення в тому, що бере стару команду. Вона сказала: "Вони мають свою більшість – 53 голоси, навіщо їм це?".



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