Объединится ли "Слуга народа" с другими партиями: мнение эксперта

"Слуга народа" будет иметь 254 депутатов в новоизбранном парламенте, что позволит сформировать монобольшинство в Раде. Поэтому партии бесперспективно объединяться с другими фракциями.

Такое мнение в программе "Что это было?" выразила журналистка и политическая обозреватель интернет-издания "Цензор.нет" Татьяна Николаенко.

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По ее словам, если посмотреть на количество голосов других партий в парламенте, то союзы абсолютно бесперспективны

"Ради чего объединяться? О таких объединениях можно будет говорить, если вдруг станет сыпаться "Слуга народа". А сыпаться она может через мажоритарщиков", – пояснила Николаенко.



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Она добавила, что большинство из тех, кто победил на округах в "Слуги народа", это люди, которые раньше были во фракции Петра Порошенко.

Это те люди, которые методично засевали свои округа. Возможно кто-то из них, кто не очень ассоциируется с Петром Порошенко, захочет сохранить хорошие отношения с властью и если он не сильно запятнан, то попытается присоединиться,

– рассказала эксперт.

Однако, Николаенко считает, что "Слуга народа" не решится на такой шаг, потому что автоматически получит обвинения в том, что берет старую команду. Она сказала: "Они имеют свое большинство – 53 голоса, зачем им это?".



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