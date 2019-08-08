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      Объединится ли "Слуга народа" с другими партиями: мнение эксперта

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      Политическая обозреватель интернет-издания "Цензор.нет" Татьяна Николаенко
      Политическая обозреватель интернет-издания "Цензор.нет" Татьяна Николаенко / 24 канал

      "Слуга народа" будет иметь 254 депутатов в новоизбранном парламенте, что позволит сформировать монобольшинство в Раде. Поэтому партии бесперспективно объединяться с другими фракциями.

      Такое мнение в программе "Что это было?" выразила журналистка и политическая обозреватель интернет-издания "Цензор.нет" Татьяна Николаенко.

      Важно! Фракцию "Слуга народа" в Раде поделят: как и для чего

      По ее словам, если посмотреть на количество голосов других партий в парламенте, то союзы абсолютно бесперспективны

      "Ради чего объединяться? О таких объединениях можно будет говорить, если вдруг станет сыпаться "Слуга народа". А сыпаться она может через мажоритарщиков", – пояснила Николаенко.

      нова рада
      Какая партия сколько мандатов в новоизбранной Раде получит / Инфографика 24 канала

      Она добавила, что большинство из тех, кто победил на округах в "Слуги народа", это люди, которые раньше были во фракции Петра Порошенко.

      Это те люди, которые методично засевали свои округа. Возможно кто-то из них, кто не очень ассоциируется с Петром Порошенко, захочет сохранить хорошие отношения с властью и если он не сильно запятнан, то попытается присоединиться,
      – рассказала эксперт.

      Однако, Николаенко считает, что "Слуга народа" не решится на такой шаг, потому что автоматически получит обвинения в том, что берет старую команду. Она сказала: "Они имеют свое большинство – 53 голоса, зачем им это?".

      слуга народу
      Топ-5 будущих нардепов от "Слуги народа" / Инфографика 24 канала

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Коалиция Европейская солидарность Партия Голос
      Источник: 24 канал
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