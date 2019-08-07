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      Фракцию "Слуга народа" в Раде поделят: как и для чего

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      Фракцию "Слуга народа" в Раде поделят на 15 групп методом жеребьевки
      Фракцию "Слуга народа" в Раде поделят на 15 групп методом жеребьевки / Фото из страницы Евгении Кравчук

      Президентскую фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде поделят на 15 групп. Их будут формировать с помощью жеребьевки, а возглавлять будут заместители главы фракции.

      Таким образом во фракции хотят "более эффективно координировать ее работу и наладить внутреннюю коммуникацию", об этом сообщила руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

      Стоит знать: "Слуга народа" назвала кандидатов в главы комитетов Рады: кто что может возглавить

      "Слуга народа" в Верховной Раде будет иметь 254 депутата в Раде – наибольшую фракцию, способную сформировать монобольшинство.

      А еще благодаря этому (разделению – 24 канал) мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитическим вопросам, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение,
      – пояснила Кравчук.

      В то же время Кравчук отметила, что руководители этих групп не являются "смотрящими". Они не будут руководить работой, а координировать ее.

      "И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на "клановой", земляцкой или другой подобной основе. Фракция, как и партия, построенная по сетевому принципу, мы имеем возможность собираться в различных форматах, чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы", – добавила она.

      Слуга
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа
      Источник: 24 канал
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