Фракцию "Слуга народа" в Раде поделят: как и для чего

Президентскую фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде поделят на 15 групп. Их будут формировать с помощью жеребьевки, а возглавлять будут заместители главы фракции.

Таким образом во фракции хотят "более эффективно координировать ее работу и наладить внутреннюю коммуникацию", об этом сообщила руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

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"Слуга народа" в Верховной Раде будет иметь 254 депутата в Раде – наибольшую фракцию, способную сформировать монобольшинство.

А еще благодаря этому (разделению – 24 канал) мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитическим вопросам, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение,

– пояснила Кравчук.

В то же время Кравчук отметила, что руководители этих групп не являются "смотрящими". Они не будут руководить работой, а координировать ее.

"И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на "клановой", земляцкой или другой подобной основе. Фракция, как и партия, построенная по сетевому принципу, мы имеем возможность собираться в различных форматах, чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы", – добавила она.



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