Фракцію "Слуга народу" в Раді поділять: як і для чого

Президентську фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді поділять на 15 груп. Їхні формуватимуть за допомогою жеребкування, а очолюватимуть заступники голови фракції.

Таким чином у фракції хочуть "ефективніше координувати її роботу та налагодити внутрішню комунікацію", про це повідомила керівниця прес-офісу партії Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

Варто знати: "Слуга народу" назвала кандидатів у голови комітетів Ради: хто що може очолити

"Слуга народу" у Верховній Раді матиме 254 депутати у Раді – найбільшу фракцію, здатну сформувати монобільшість.

А ще завдяки цьому (поділу – 24 канал) ми зможемо більш злагоджено та швидко напрацьовувати позицію із загальнополітичних питань, організовувати регіональні поїздки наших депутатів, обраних за списком, забезпечувати роботу членів фракції та, звісно ж, навчання,

– пояснила Кравчук.

Водночас Кравчук наголосила, що керівники цих груп не є "смотрящими". Вони не керуватимуть роботою, а координуватимуть її.

"І групи ми формуємо шляхом жеребкування, а не на "клановій", земляцькій чи іншій подібній основі. Фракція, як і партія, побудована за мережевим принципом, ми маємо можливість збиратися у різних форматах, щоб співпрацювати та спілкуватися для більшої ефективності нашої роботи", – додала вона.



Яка партія та скільки мандатів у новообраній Раді отримає / Інфографіка 24 каналу