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      Фракцію "Слуга народу" в Раді поділять: як і для чого

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      Фракцію "Слуга народу" в Раді поділять на 15 груп методом жеребкування
      Фракцію "Слуга народу" в Раді поділять на 15 груп методом жеребкування / Фото зі сторінки Євгенії Кравчук

      Президентську фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді поділять на 15 груп. Їхні формуватимуть за допомогою жеребкування, а очолюватимуть заступники голови фракції.

      Таким чином у фракції хочуть "ефективніше координувати її роботу та налагодити внутрішню комунікацію", про це повідомила керівниця прес-офісу партії Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

      Варто знати: "Слуга народу" назвала кандидатів у голови комітетів Ради: хто що може очолити

      "Слуга народу" у Верховній Раді матиме 254 депутати у Раді – найбільшу фракцію, здатну сформувати монобільшість.

      А ще завдяки цьому (поділу – 24 канал) ми зможемо більш злагоджено та швидко напрацьовувати позицію із загальнополітичних питань, організовувати регіональні поїздки наших депутатів, обраних за списком, забезпечувати роботу членів фракції та, звісно ж, навчання,
      – пояснила Кравчук.

      Водночас Кравчук наголосила, що керівники цих груп не є "смотрящими". Вони не керуватимуть роботою, а координуватимуть її.

      "І групи ми формуємо шляхом жеребкування, а не на "клановій", земляцькій чи іншій подібній основі. Фракція, як і партія, побудована за мережевим принципом, ми маємо можливість збиратися у різних форматах, щоб співпрацювати та спілкуватися для більшої ефективності нашої роботи", – додала вона. 

      Слуга
      Яка партія та скільки мандатів у новообраній Раді отримає / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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