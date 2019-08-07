Рябошапка назвал первые законопроекты, которые рассмотрит новая Рада

Заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка вместе с представителем президента в Верховной Раде Русланом Стефанчуком работают над более чем сотней законопроектов, с которых новая Рада должна начать свою работу.

Об этом Рябошапка заявил в интервью журналисту 24 канала в программе "Голобородько".

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По его слова, первоочередные изменения касаются прокуратуры и судоустройства.

Это изменения относительно незаконного обогащения и гражданской конфискации, относительно работы Высшего антикоррупционного суда, чтобы мы не заблокировали его работу с самого начала,

– пояснил Рябошапка.

Он рассказал, что есть законпроекты относительно изменений в Уголовно-процессуальном кодексе, который препятствует работе всех следственных органов: не только НАБУ, САП, а также и перезагрузке НАПК.

"Я думаю, что меньше – это десяток законопроектов будут приняты в первые же дни работы парламента. Они могут дать толчок к работе всей судебной системы и системы органов правопорядка", – подчеркнул заместитель главы канцелярии Президента.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявлял, что законопроект об импичменте будет одним из первых, который внесут в обновленную Верховную Раду.

Кто такой Руслан Рябошапка?

Был одним из членов Национального агентства по предотвращению коррупции. Критиковал предыдущую власть за провал антикоррупционной реформы. Совершил демарш из НАПК и критиковал его руководство.



Впоследствии Рябошапка стал главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в предвыборном штабе Зеленского.



После победы Зеленского на выборах президента Рябошапка возглавил в его Офисе антикоррупционный направление.

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Что такое программа "Голобородько"?

Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.