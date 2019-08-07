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      Рябошапка назвал первые законопроекты, которые рассмотрит новая Рада

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      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / ua-rating.com

      Заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка вместе с представителем президента в Верховной Раде Русланом Стефанчуком работают над более чем сотней законопроектов, с которых новая Рада должна начать свою работу.

      Об этом Рябошапка заявил в интервью журналисту 24 канала в программе "Голобородько".

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      По его слова, первоочередные изменения касаются прокуратуры и судоустройства.

      Это изменения относительно незаконного обогащения и гражданской конфискации, относительно работы Высшего антикоррупционного суда, чтобы мы не заблокировали его работу с самого начала,
      – пояснил Рябошапка.

      Он рассказал, что есть законпроекты относительно изменений в Уголовно-процессуальном кодексе, который препятствует работе всех следственных органов: не только НАБУ, САП, а также и перезагрузке НАПК.

      "Я думаю, что меньше – это десяток законопроектов будут приняты в первые же дни работы парламента. Они могут дать толчок к работе всей судебной системы и системы органов правопорядка", – подчеркнул заместитель главы канцелярии Президента.

      К слову, ранее Владимир Зеленский заявлял, что законопроект об импичменте будет одним из первых, который внесут в обновленную Верховную Раду.

      Кто такой Руслан Рябошапка?
      Был одним из членов Национального агентства по предотвращению коррупции. Критиковал предыдущую власть за провал антикоррупционной реформы. Совершил демарш из НАПК и критиковал его руководство.

      Впоследствии Рябошапка стал главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в предвыборном штабе Зеленского.

      После победы Зеленского на выборах президента Рябошапка возглавил в его Офисе антикоррупционный направление.

      Смотрите видео интервью с Русланом Рябошапкой

      Что такое программа "Голобородько"?
      Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019 Законодательство Руслан Рябошапка
      Источник: 24 канал
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