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      Рябошапка назвав перші законопроекти, які розгляне нова Рада

      646 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / ua-rating.com

      Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка разом з представником президента в Верховній Раді Русланом Стефанчуком працюють над понад сотнею законопроектів, з яких нова Рада має почати свою роботу.

      Про це Рябошапка заявив в інтерв'ю журналісту 24 каналу в програмі "Голобородько".

      Варте уваги! У Зеленського анонсували кардинальні зміни у НАЗК

      За його слова, першочергові зміни стосуються прокуратури та судоустрою.

      Це зміни щодо незаконного збагачення і цивільної конфіскації, щодо роботи Вищого антикорупційного суду, щоб ми не заблокували його роботу зі самого початку,
      – пояснив Рябошапка.

      Він розповів, що є законпроекти щодо змін у Кримінально-процесуальному кодексі, який перешкоджає роботі всіх слідчих органів: не лише НАБУ, САП, а також й перезавантаженню НАЗК.

      "Я думаю, що найменше – це десяток законопроектів будуть прийняті в перші ж дні роботи парламенту. Вони можуть дати поштовх до роботи всієї судової системи та системи органів правопорядку", – наголосив заступник голови Офісу Президента.

      До слова, раніше Володимир Зеленський заявляв, що законопроект про імпічмент буде одним із перших, який внесуть до оновленої Верховної Ради. 

      Хто такий Руслан Рябошапка?Був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівництво.

      Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського.

      Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок.

      Дивіться відео інтерв'ю з Русланом Рябошапкою:

      Що таке програма "Голобородько"?Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

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      Теги: Новини України Слуга народу Верховна Рада Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Руслан Рябошапка Законодавство
      Джерело: 24 канал
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