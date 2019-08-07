Рябошапка назвав перші законопроекти, які розгляне нова Рада

Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка разом з представником президента в Верховній Раді Русланом Стефанчуком працюють над понад сотнею законопроектів, з яких нова Рада має почати свою роботу.

Про це Рябошапка заявив в інтерв'ю журналісту 24 каналу в програмі "Голобородько".

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За його слова, першочергові зміни стосуються прокуратури та судоустрою.

Це зміни щодо незаконного збагачення і цивільної конфіскації, щодо роботи Вищого антикорупційного суду, щоб ми не заблокували його роботу зі самого початку,

– пояснив Рябошапка.

Він розповів, що є законпроекти щодо змін у Кримінально-процесуальному кодексі, який перешкоджає роботі всіх слідчих органів: не лише НАБУ, САП, а також й перезавантаженню НАЗК.

"Я думаю, що найменше – це десяток законопроектів будуть прийняті в перші ж дні роботи парламенту. Вони можуть дати поштовх до роботи всієї судової системи та системи органів правопорядку", – наголосив заступник голови Офісу Президента.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявляв, що законопроект про імпічмент буде одним із перших, який внесуть до оновленої Верховної Ради.

Хто такий Руслан Рябошапка?Був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівництво.



Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського.



Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок.

Дивіться відео інтерв'ю з Русланом Рябошапкою:

Що таке програма "Голобородько"?Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.