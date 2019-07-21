Який законопроект розгляне нова Рада у першу чергу: заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський переконує, що законопроект про імпічмент буде одним із перших, який внесуть до оновленої Верховної Ради.

Глава держави у штабі партії "Слуги народу" нагадав, що ще 29 травня подавав на розгляд Ради законопроект про імпічмент. Але тоді народні обранці навіть не змогли включити його до порядку денного сесії.

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Буде закон про імпічмент, один з перших законів, який внесе "Слуга народу". Я впевнений, що це рішення всієї партії, кожного з нас. Ми обіцяли, і ви в порядку денному нової Верховної Ради обов'язково побачите цей закон. Не доповнення, а закон про імпічмент президента,

– наголосив Зеленський.

Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Він підкреслив, що хоче, аби це був нормальний, прозорий закон, який буде діяти також для наступних президентів України. Водночас гарант назвав популістським закон про тимчасові слідчі і спеціальні комісії Ради, що регулює процедуру імпічменту Президента.

"Це повинен бути відкритий, нормальний закон. Якщо людина стане Президентом, а суспільство буде проти, то треба, аби людину дійсно могли зняти. А не приймати просто популістський закон, де використовується слово імпічмент", – підкреслив Зеленський.

Що казав про імпічмент Зеленський? Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів.



Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній Раді відповідний законопроект – так і зробив 29 травня. Цей законопроект від команди Зеленського передбачає, що парламент може усунути президента України з посади "в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину". Його нардепи не внесли в порядок денний.

Що передбачає законопроект про ТСК?

Спеціальна тимчасова слідча комісія – це колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради, до якого входять депутати, спецпрокурор та спецслідчі. Причому жоден з членів комісії не може бути таким, що має інтерес у розслідуванні, для проведення якого утворюється комісія. Його завдання – проводити розслідування обставин щодо державної зради або іншого кримінального злочину вчиненого президентом України.

Тоді усі матеріали треба відправити до Конституційного суду. І якщо там знайдуть підстави для відставки гаранта, то за рішення має проголосувати вже щонайменше 338 депутатів. Закон про Регламент Верховної Ради деталізує цю процедуру. Комісія матиме доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, у тому числі до таємних.

Нардпепи схвалили законопроект "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" у другому читанні на засіданні праламенту 6 червня. Згодом його підписав спікер Ради Андрій Парубій і направив на підпис президенту. Однак Зеленський закон так і не підписав.