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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Який законопроект розгляне нова Рада у першу чергу: заява Зеленського

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      Зеленський обіцяв, що законопроект про імпічмент нова Рада розгляне у першу чергу
      Зеленський обіцяв, що законопроект про імпічмент нова Рада розгляне у першу чергу / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський переконує, що законопроект про імпічмент буде одним із перших, який внесуть до оновленої Верховної Ради.

      Глава держави у штабі партії "Слуги народу" нагадав, що ще 29 травня подавав на розгляд Ради законопроект про імпічмент. Але тоді народні обранці навіть не змогли включити його до порядку денного сесії.

      Це важливо: Законопроект про імпічмент від Зеленського: переваги і недоліки

      Буде закон про імпічмент, один з перших законів, який внесе "Слуга народу". Я впевнений, що це рішення всієї партії, кожного з нас. Ми обіцяли, і ви в порядку денному нової Верховної Ради обов'язково побачите цей закон. Не доповнення, а закон про імпічмент президента,
      – наголосив Зеленський.

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Він підкреслив, що хоче, аби це був нормальний, прозорий закон, який буде діяти також для наступних президентів України. Водночас гарант назвав популістським закон про тимчасові слідчі і спеціальні комісії Ради, що регулює процедуру імпічменту Президента.

      "Це повинен бути відкритий, нормальний закон. Якщо людина стане Президентом, а суспільство буде проти, то треба, аби людину дійсно могли зняти. А не приймати просто популістський закон, де використовується слово імпічмент", – підкреслив Зеленський.

      Що казав про імпічмент Зеленський? Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів.

      Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній Раді відповідний законопроект – так і зробив 29 травня. Цей законопроект від команди Зеленського передбачає, що парламент може усунути президента України з посади "в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину". Його нардепи не внесли в порядок денний.

      Що передбачає законопроект про ТСК?

      Спеціальна тимчасова слідча комісія – це колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради, до якого входять депутати, спецпрокурор та спецслідчі. Причому жоден з членів комісії не може бути таким, що має інтерес у розслідуванні, для проведення якого утворюється комісія. Його завдання – проводити розслідування обставин щодо державної зради або іншого кримінального злочину вчиненого президентом України.

      Тоді усі матеріали треба відправити до Конституційного суду. І якщо там знайдуть підстави для відставки гаранта, то за рішення має проголосувати вже щонайменше 338 депутатів. Закон про Регламент Верховної Ради деталізує цю процедуру. Комісія матиме доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, у тому числі до таємних.

      Нардпепи схвалили законопроект "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" у другому читанні на засіданні праламенту 6 червня. Згодом його підписав спікер Ради Андрій Парубій і направив на підпис президенту. Однак Зеленський закон так і не підписав.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Слуга народу Володимир Зеленський Законодавство Президент України Імпічмент
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