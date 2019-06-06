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      Рада схвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту

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      Рада схвалила закон, який передбачає процедуру імпічменту
      Рада схвалила закон, який передбачає процедуру імпічменту / Скрін з відео

      Народні депутати на засіданні парламенту 6 червня схвалили в другому читанні законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачена процедура імпічменту президента України.

      За законопроект проголосували 279 парламентарів із необхідних 226.

      Читайте також: Законопроект про імпічмент від Зеленського: переваги і недоліки

      Народні обранці почали розгляд законопроекту у другому читанні ще 4 червня і менш, ніж за три дні розглянули майже 750 правок до нього.

      "Хтось каже, що ми не працюємо, але ми працюємо і працюємо ефективно", – сказав спікер Ради Андрій Парубій.

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Що передбачає законопроект про ТСК? Закон визначає, що спеціальна тимчасова слідча комісія - це колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради, що утворюється у складі народних депутатів, спеціального прокурора і спеціальних слідчих. Його завдання - проводити розслідування обставин щодо державної зради або іншого кримінального злочину вчиненого президентом України.

      Тоді, усі матеріали треба відправити до Конституційного суду. І якщо там знайдуть підстави для відставки гаранта, то за рішення має проголосувати вже щонайменше 338 депутатів. Закон про Регламент Верховної Ради деталізує цю процедуру.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Імпічмент
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