Громадянство України для росіян: що це означає і хто може отримати паспорт

Президент Зеленський підписав указ про спрощене надання іноземцям, зокрема, росіянам, українського громадянства. Як можна отримати громадянство України, і які результати принесе такий крок, – далі в матеріалі 24 каналу.

Хто може отримати громадянство України за спрощеною процедурою?

13 серпня президент Зеленський спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.



Серед українських захисників чимало іноземців і росіян / Фото Getty

Щоб отримати паспорт України, росіяни повинні пройти певну процедуру. Зокрема, надати:

декларацію про відмову від громадянства РФ;

документ, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка МЗС України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабміном порядку).

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Іноземні добровольці мають подати лише декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Кабінету міністрів доручено розробити і невідкладно внести на розгляд Верховної Ради відповідний проект закону.

Дзеркальна відповідь Путіну

Як відомо, Росія розпочала видавати паспорти жителям Криму і окупованої частини Донбасу за спрощеною процедурою навесні цього року. Путін також підписав указ про те, що російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу.

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Президент Зеленський одразу заявив, що цей крок Росії створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу. Президент зауважив, що "не радив би російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ". І доручив МЗС розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах. Передусім, у Росії.



Відповідь Зеленського на укази Путіна про спрощене громадянство РФ для українців / Фото Getty

На думку спостерігачів, це дзеркальна відповідь Путіну. Ідея про спрощене надання громадянства України іноземцям – учасникам АТО має сенс. Експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара наголошує: це дуже влучна і вдала асиметрична відповідь Зеленського Путіну.

За словами політичного експерта Петра Олещука, указ Зеленського матиме ефект, у першу чергу, з точки зору пропаганди. За його словами, цей закон може посприяти зверненню росіян за громадянством України. Хоча більшість тих, хто мав такий намір, уже зробили кроки для отримання громадянства.

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Російський журналіст Аркадій Бабченко вважає правильним надання громадянства тим, хто брав або бере участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони України.

Віка Івлєва, Аліса Ганієва. Ті, хто роками вимагають звільнення політв'язнів, Сенцова, кримських татар. Роками виходять за них на одиночні пікети, отримують штрафи і терміни. Ті, хто збирає допомогу і відвозить її морякам у Лефортово. Борис Стомахин, який сім років сидить і за свою українську позицію. Адвокати моряків. Адвокати кримських татар. Тут питань немає,

– пише Аркадій Бабченко у Facebook.

А директор зі стратегії компанії PRhouse Дмитро Сіманський вважає, що спрощення надання громадянства України матиме і практичну користь. Таким чином можна заміщати українців, що виїжджають за кордон. Хоча головний позитив – ідеологічний. Ті, кого переслідує путінський режим, можуть стати додатковим ресурсом у боротьбі проти Росії.

Спрощене надання громадянства має певні ризики

За словами співголови ГІ "Права справа" Дмитра Снєгирьова, по-перше, не варто давати всім без винятку росіянам українське громадянство. Краще – вид на проживання або політичний притулок. Українське громадянство, наголошує експерт, – вищий ступінь довіри держави до претендента.

По кожному окремому випадку надання громадянства повинні працювати українські спецслужби. Давати висновок: чи не афілійована ця людина з російськими спецслужбами. Тому що чимало "жертв" російського політичного режиму Путіна "легендовані". Тобто вони мають легенду про переслідування заради переїзду в Україну чи Європу, де потім розгортатимуть пропагандистську діяльність проти нас,

– підкреслює Дмитро Снєгирьов.

Петро Олещук також зауважує, що претендент повинен чітко підтвердити, що він є жертвою політичних переслідувань. На його думку, можливо, потрібно висувати додаткові вимоги для отримання громадянства України.



ФСБ Росії може спробувати просунути свою агентуру в Україну / Фото Getty

Аркадій Бабченко зауважує: в Росії є чимало тих, кого ніби політично переслідують, а насправді вони ненавидять Україну. наприклад, імперець Володимир Мальцев.

По-друге, говорить Снєгирьов, треба дивитися на кримінальне минуле в Росії бажаючих отримати громадянство України. Тому що можуть бути спроби росіян сховатися в Україні від кримінального переслідування. До речі, нагадує експерт, російському опозиціонеру Іллі Пономарьову ще Порошенко надав громадянство. Але він так і отримав український паспорт через те, що в Росії проти нього відкриті кримінальні провадження. Відповідно, Пономарьов не може вийти з російського громадянства.

По-третє, в умовах війни з РФ цим можуть скористатися російські спецслужби для просунення своєї агентури в Україну під прикриттям жертв переслідувань, волонтерських організацій, учасників АТО.

Як наголошують експерти, тих, хто всі ці роки дійсно допомагав Україні, боровся проти війни і окупації, в Росії залишилися одиниці. При цьому, підкреслює Снєгирьов, треба зважати на те, що навіть ліберально налаштовані росіяни часто є носіями імперських настроїв.

В умовах війни з Росією важливий кожен крок, спрямований на стримування агресора. Надання спрощеного громадянства росіянам, які воюють за Україну на різних фронтах, насамперед важливий пропагандистський крок в інформаційному просторі. Водночас при розробці законопроекту про спрощене громадянство України необхідно врахувати усі застереження і ризики.