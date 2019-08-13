15:12
13 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін із брутальними чоловіками. Офіційний перевізник для диктаторів
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 серпня
      Вєсті.UA: Матіос став новим Бондом. Поганий тиждень Порошенка
      Вєсті.UA
      19:55, 12 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ

      Запущена ситуація, – у Путіна прокоментували українсько-російські відносини

      2332 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      У Кремлі кажуть, що виступають за діалог з Києвом для "вирішення проблем у запущеній ситуації" та для реалізації домовленостей. Водночас, те, що Путін і Зеленський вже двічі спілкувалися телефоном, там вважають добрим сигналом.

      Окрім того, до самого Зеленського російська влада теж ставиться позитивно. Про це журналістам розповів прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

      До теми: Путін зустрінеться з Макроном, щоб обговорити Україну

      Саме по собі спілкування двох глав держав – це той факт, який можна оцінити тільки позитивно. Президент Путін завжди є прихильником діалогу для розв'язання нагальних проблем, тим більше в таких запущених ситуаціях, як російсько-українські відносини,
      – наголосив Пєсков.

      Відповідаючи на питання про перспективи особистої зустрічі Путіна з Зеленським, речник Кремля ухилився від прямої відповіді.

      "Путін – дуже прагматичний співрозмовник. Для нього головна не сама розмова, а реалізація тих розумінь і домовленостей, які досягалися раніше і під час кожної з розмов", – сказав Пєсков.

      Важливо! Президент України Зеленський та очільник Кремля Путін вже двічі бесідували телефоном. Перша телефонна розмова Зеленського і Путіна відбулася 11 липня. До цього політики ніяк не контактували. Під час розмови вони обговорили майбутню зустріч у "нормандському форматі", ймовірний обмін полоненими, а ключовим питанням для української сторони стало звільнення моряків.

      Наступна розмова відбулася 7 серпня. Тоді Зеленський терміново зателефонував Путіну через потужний обстріл, який влаштували окупанти на Донбасі й загибель в його результаті 4 українських військових. Під час телефонної розмови з Зеленським, Путін заявив, що хоче особливого статусу для окупованих територій і тільки тоді попросить підконтрольних Кремлю найманців не стріляти.

      blog_ava
      Топ-трансфери літа 2019: онлайн
      сьогодні
      7197
      Теги: Новини політики Україна – Росія Володимир Зеленський Володимир Путін Війна на Донбасі Окуповані території Анексія Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      сьогодні , 15:00 Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      Slava Rabinovich 281
      Як Парубій покриває мільйонні корупційні схеми в "Укртрансбезпеці": розслідування
      сьогодні , 14:30 Як Парубій покриває мільйонні корупційні схеми в "Укртрансбезпеці": розслідування
      Дмитро Гнап 480
      Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      2 серпня , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      7029
      5 способів теплоізоляції житла і чому це варто зробити влітку
      сьогодні , 13:03 5 способів теплоізоляції житла і чому це варто зробити влітку
      Яніна Ткачук 2091
      Кому выгоден миф о скупке украинской земли россиянами?
      сьогодні , 12:00 Кому выгоден миф о скупке украинской земли россиянами?
      Сергій Фурса 308
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук