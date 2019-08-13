Запущена ситуація, – у Путіна прокоментували українсько-російські відносини

У Кремлі кажуть, що виступають за діалог з Києвом для "вирішення проблем у запущеній ситуації" та для реалізації домовленостей. Водночас, те, що Путін і Зеленський вже двічі спілкувалися телефоном, там вважають добрим сигналом.

Окрім того, до самого Зеленського російська влада теж ставиться позитивно. Про це журналістам розповів прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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Саме по собі спілкування двох глав держав – це той факт, який можна оцінити тільки позитивно. Президент Путін завжди є прихильником діалогу для розв'язання нагальних проблем, тим більше в таких запущених ситуаціях, як російсько-українські відносини,

– наголосив Пєсков.

Відповідаючи на питання про перспективи особистої зустрічі Путіна з Зеленським, речник Кремля ухилився від прямої відповіді.

"Путін – дуже прагматичний співрозмовник. Для нього головна не сама розмова, а реалізація тих розумінь і домовленостей, які досягалися раніше і під час кожної з розмов", – сказав Пєсков.

Важливо! Президент України Зеленський та очільник Кремля Путін вже двічі бесідували телефоном. Перша телефонна розмова Зеленського і Путіна відбулася 11 липня. До цього політики ніяк не контактували. Під час розмови вони обговорили майбутню зустріч у "нормандському форматі", ймовірний обмін полоненими, а ключовим питанням для української сторони стало звільнення моряків.

Наступна розмова відбулася 7 серпня. Тоді Зеленський терміново зателефонував Путіну через потужний обстріл, який влаштували окупанти на Донбасі й загибель в його результаті 4 українських військових. Під час телефонної розмови з Зеленським, Путін заявив, що хоче особливого статусу для окупованих територій і тільки тоді попросить підконтрольних Кремлю найманців не стріляти.