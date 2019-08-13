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      Запущенная ситуация, – у Путина прокомментировали украинско-российские отношения

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty images

      В Кремле говорят, что выступают за диалог с Киевом "для решения проблем в запущенной ситуации" и для реализации договоренностей. В то же время, то, что Путин и Зеленский уже дважды общались по телефону, там считают хорошим сигналом.

      Кроме того, к самому Зеленскому российские власти тоже относятся положительно. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

       К теме: Путин встретится с Макроном, чтобы обсудить Украину

      Само по себе общение двух глав государств – это тот факт, который можно оценить только положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения,
      – подчеркнул Песков.

      Отвечая на вопрос о перспективах личной встречи Путина с Зеленским, представитель Кремля уклонился от прямого ответа.

      "Путин – очень прагматичный собеседник. Для него главный не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались раньше и во время каждого из разговоров", – сказал Песков.

      Важно! Президент Украины Зеленский и глава Кремля Путин уже дважды беседовали по телефону. Первый телефонный разговор Зеленского и Путина состоялся 11 июля. До этого политики никак не контактировали. Во время разговора они обсудили предстоящую встречу в "нормандском формате", вероятный обмен пленными, а ключевым вопросом для украинской стороны стало освобождение моряков.

      Следующий разговор состоялся 7 августа. Тогда Зеленский срочно позвонил Путину через мощного обстрела, который устроили оккупанты на Донбассе и гибели в его результате 4 украинских военных. Во время телефонного разговора с Зеленским, Путин заявил, что хочет особого статуса для оккупированных территорий и только тогда попросит подконтрольных Кремлю наемников не стрелять.

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Украина – Россия Владимир Путин Оккупированные территории Аннексия Крыма
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