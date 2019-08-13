Путин встретится с Макроном, чтобы обсудить Украину

Президент России Владимир Путин 19 августа совершит официальный визит во Францию. Там он намерен встретиться с местным лидером Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию в Украине и продолжение "нормандского формата".

Визит российского президента во Францию будет однодневным, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает издание ТАСС.

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Темы очевидны – это двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет достаточно насыщенный экономический смысл, это международные проблемы, это, конечно же, Украина. Также будут обсуждаться перспективы продолжения работы в "нормандском формате",

– рассказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что глава Кремля положительно оценил недавний разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, особенно в таких "запущенных ситуациях", как российско-украинские отношения", – сказал Дмитрий Песков.

Почему Путин и Макрон будут обсуждать "нормандский формат"? Враг обстрелял позиции украинских защитников в районе Павлополя, погибли четверо военнослужащих. Огонь оккупанты вели со стороны населенного пункта Украинское, применив при этом противотанковый гранатомет.



На убийство военных отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что смертельный обстрел украинских военных направлен на подрыв и перемирия, и переговорного процесса в целом.



Зеленский срочно позвонил Путину и попросил прекратить обстрелы на Донбассе. Кроме того, он выступил с призывом к восстановлению "нормандского формата". В МИД Франции заявили, что государство полностью предано урегулированию конфликта на Донбассе.