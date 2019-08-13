Путін зустрінеться з Макроном, щоб обговорити Україну

Президент Росії Володимир Путін 19 серпня здійснить офіційний візит до Франції. Там він має намір зустрітися з місцевим лідером Еммануелем Макроном, аби обговорити ситуацію в Україні та продовження нормандського формату.

Візит російського президента до Франції буде одноденним, розповів його прес-секретар Дмитро Пєсков, повідомляє видання "ТАСС".

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Теми очевидні – це двостороннє російсько-французьке співробітництво, яке має досить насичений економічний зміст, це міжнародні проблеми, це, звичайно ж, Україна. Також обговорюватимуться перспективи продовження роботи в "нормандському форматі",

– розповів Пєсков.

Крім того, прес-секретар Путіна заявив, що керманич Кремля позитивно оцінив нещодавню розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Путін завжди є прихильником діалогу для вирішення нагальних проблем, особливо у таких "запущених ситуаціях", як російсько-українські відносини", – сказав Дмитро Пєсков.

Чому Путін і Макрон обговорюватимуть нормандський формат?Ворог обстріляв позиції українських захисників в районі Павлополя, загинули чотири військовослужбовці. Вогонь окупанти вели з боку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому протитанковий гранатомет.



На вбивство військових відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що смертельний обстріл українських військових спрямований на підрив і перемир'я, і переговорного процесу загалом.



Зеленський терміново зателефонував Путіну і попросив припинити обстріли на Донбасі. Крім того, він виступив з закликом до відновлення нормансдького формату. У МЗС Франції заявили, що держава повністю віддана врегулюванню конфлікту на Донбасі.