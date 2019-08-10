З'явилася позиція Франції щодо пропозиції Зеленського по розширенню нормандського формату

У МЗС Франції заявили, що модифікація нормандського формату переговорів щодо врегулювання ситуації на Сході України на порядку денному не стоїть. Раніше пропозицію залучити до переговорів США та Британію озвучив Президент України Володимир Зеленський.

Позиція Франції

"Франція цілковито віддана врегулюванню конфлікту і виконанню мінських домовленостей, особливо в нормандському форматі, в якому вона бере активну участь", – заявили на брифінгу 9 серпня в Міністерстві закордонних справ Франції.

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І додали, що і без залучення США до перемовин "Франція і Німеччина ведуть регулярний діалог і тісно узгоджують зусилля зі спеціальним представником США щодо України послом Куртом Волкером". Тому "модифікація нормандського формату не стоїть на порядку денному".

Позиція Росії

У Росії вважають, що переговори у нормандському форматі – неефективні, нерезультативні, і винен у цьому, звісно, Київ. Також Росія не бачить сенсу в залученні до процесу врегулювання збройного конфлікту на Сході України США та Великої Британії. Мовляв, у цьому немає сенсу. Про це говорив у травні прес-секретар президента РФ Пєсков.

Утім, через місяць, у кінці червня, сам Путін у розмові з Меркель заявив, що ратує за збереження нормандського формату і готовий узгодити терміни для організації зустрічі. І вже в липні той же Пєсков сказав, що розширення формату розглядають, але позицію щодо цього озвучити не готові.

Позиція Німеччини

Представниця уряду Німеччини Ульріке Деммер зауважила, що наразі у Берліні не готові назвати дату можливої зустрічі лідерів країн нормандського формату. Однак переговори щодо зустрічі чотирьох країн відбуваються постійно.

Безпосередньо щодо пропозиції Володимира Зеленського розширити нормандський формат шляхом залучення США та Великої Британії у Німеччині наразі утрималися від коментарів.

Позиція США

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що американський президент Дональд Трамп може долучитись до "нормандського формату". Такий варіант обов'язково розглядатиметься, якщо буде впевненість, що це може бути корисним.

У серпні дипломати США нагадали, що давно висловили бажання брати участь у розв'язанні конфлікту на Донбасі. Власне, наразі посередником у цьому виступає спецпредставник Держдепу Курт Волкер. Однак для створення нового формату, відмінного від нормандського, повинні домовитися усі сторони перемовин.

Що таке нормандський формат? Це переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у чотиристоронньому форматі: Німеччина, Франція, Росія, Україна (почалися 6 червня 2014 року). Назвали так тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії.



Відтоді у нормандському форматі відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС. Крайня нарада представників МЗС країн-учасників відбулася у липні 2019. На вищому рівні зустрічі не відбуваються з 2016 року.

Детальніше про нормандський формат, а також чи потрібна зустріч і чим вона закінчиться, читайте у матеріалі 24 каналу.